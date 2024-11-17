https://ria.ru/20241117/ssha-1984215246.html

США смогут поставить подводные лодки Австралии, заявил Остин

США смогут поставить подводные лодки Австралии, заявил Остин - РИА Новости, 17.11.2024

США смогут поставить подводные лодки Австралии, заявил Остин

Глава Пентагон Ллойд Остин в воскресенье заявил, что США смогут поставить Австралии атомные подводные лодки типа "Вирджиния" несмотря на сообщения о кризисе... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T06:31

2024-11-17T06:31

2024-11-17T06:31

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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Глава Пентагон Ллойд Остин в воскресенье заявил, что США смогут поставить Австралии атомные подводные лодки типа "Вирджиния" несмотря на сообщения о кризисе реализации программ строительства. "Я уверен, что мы сможем предоставить те возможности, которые мы намеревались поставить. Мы осознаем, что в промышленной базе есть проблемы, и мы делаем шаги для решения этих проблем. Мы инвестируем больше, чтобы мы могли ускорить производство для достижения наших целей в будущем", - заявил Остин на пресс-конференции после встречи с министрами обороны Австралии и Японии в австралийском городе Дарвин. Ранее США столкнулись с кризисом реализации программ строительства атомных подводных лодок классов "Колумбия" и "Вирджиния" из-за отставания от графика, значительных перерасходов, нехватки рабочих специалистов и других проблем, следует из опубликованных выдержек стенограммы засекреченного брифинга комитета по ассигнованиям палаты представителей. В частности, как указано в документе, опубликованном американским конгрессом, Военно-морские силы США за следующие шесть лет будут вынуждены потратить на 17 миллиардов долларов больше на строительство атомных субмарин класса "Вирджиния". Также были выявлены проблемы цепочек поставок для строительства субмарин, заключения контрактов, дизайна и проектирования, а система отчетности ВМС "в лучшем случае неясная и несовершенная, а в худшем - вводящая в заблуждение", следует из опубликованного документа. В октябре газета Washington Post сообщила что флот ударных атомных подводных лодок ВМС США недостаточно укомплектован для отражения угроз существующей геополитической реальности. Колумнист издания Джордж Уилл писал, что в США в настоящее время имеется 50 ударных подводных лодок, но командование ВМС считает, что для сегодняшних задач и возможных событий необходимо 66 субмарин такого класса.

https://ria.ru/20241117/aukus-1984215034.html

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984162486.html

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в мире, сша, австралия, япония, ллойд остин, министерство обороны сша