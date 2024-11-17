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Пленный рассказал, сколько стоит справка об инвалидности на Украине - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:33 17.11.2024 (обновлено: 09:28 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/spravka-1984215408.html
Пленный рассказал, сколько стоит справка об инвалидности на Украине
Пленный рассказал, сколько стоит справка об инвалидности на Украине - РИА Новости, 17.11.2024
Пленный рассказал, сколько стоит справка об инвалидности на Украине
Купить справку об инвалидности, которая освобождает от мобилизации, на Украине стоит от четырех до восьми тысяч долларов, сообщил РИА Новости военнопленный... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T06:33
2024-11-17T09:28
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
украина
донецкая народная республика
александр доний
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Купить справку об инвалидности, которая освобождает от мобилизации, на Украине стоит от четырех до восьми тысяч долларов, сообщил РИА Новости военнопленный Александр Доний. Доний 1977 года рождения мобилизован в мае 2024 года из Николаева, в плен попал в августе в Красногоровке ДНР. Жена Александра с началом СВО уехала в Молдавию, там у нее произошел инсульт, после ей сделали операцию на черепе и поставили пластину. В Киеве ей присвоили третью группу инвалидности, с подтверждением через два года, за вторую группу врачи просили взятку. "Там деньги нужны были, не было у меня денег, чтобы платить… вторая группа около четырех, пяти тысяч долларов, а первая выше - семь, восемь", - сказал военнопленный. Также он добавил, что справки об инвалидности покупают в основном мужчины призывного возраста, и привел пример: во время рейда ТЦК в спортивный клуб в Николаеве все мужчины показывали справки, и сотрудники ТЦК никого из них не мобилизовали. "Там человек 50, это точно, мужиков, и такие, что в плуг его впрягай и будет пахать", - отметил пленный Доний.
https://ria.ru/20241112/ukraina-1983209188.html
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Пленный назвал стоимость справки об инвалидности на Украине
Справка об инвалидности на Украине, освобождающая от мобилизации, стоит от 4 до 8 тысяч долларов, сообщил РИА Новости военнопленный Александр Доний. Он рассказал, что взятку ждут не только от военнообязанных. После инсульта и операции его жена лишилась части черепа, но легально ей дали только 3 группу инвалидности, для оформления более высокой нужны были деньги.
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в мире, николаев (украина), украина, донецкая народная республика, александр доний
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина, Донецкая Народная Республика, Александр Доний
Пленный рассказал, сколько стоит справка об инвалидности на Украине

Пленный Александр Доний назвал стоимость справки об инвалидности на Украине

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Купить справку об инвалидности, которая освобождает от мобилизации, на Украине стоит от четырех до восьми тысяч долларов, сообщил РИА Новости военнопленный Александр Доний.
Доний 1977 года рождения мобилизован в мае 2024 года из Николаева, в плен попал в августе в Красногоровке ДНР.
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Жена Александра с началом СВО уехала в Молдавию, там у нее произошел инсульт, после ей сделали операцию на черепе и поставили пластину. В Киеве ей присвоили третью группу инвалидности, с подтверждением через два года, за вторую группу врачи просили взятку.
"Там деньги нужны были, не было у меня денег, чтобы платить… вторая группа около четырех, пяти тысяч долларов, а первая выше - семь, восемь", - сказал военнопленный.
Также он добавил, что справки об инвалидности покупают в основном мужчины призывного возраста, и привел пример: во время рейда ТЦК в спортивный клуб в Николаеве все мужчины показывали справки, и сотрудники ТЦК никого из них не мобилизовали.
"Там человек 50, это точно, мужиков, и такие, что в плуг его впрягай и будет пахать", - отметил пленный Доний.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаАлександр Доний
 
 
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