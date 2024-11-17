https://ria.ru/20241117/spravka-1984215408.html

Пленный рассказал, сколько стоит справка об инвалидности на Украине

Пленный рассказал, сколько стоит справка об инвалидности на Украине - РИА Новости, 17.11.2024

Пленный рассказал, сколько стоит справка об инвалидности на Украине

Купить справку об инвалидности, которая освобождает от мобилизации, на Украине стоит от четырех до восьми тысяч долларов, сообщил РИА Новости военнопленный... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T06:33

2024-11-17T06:33

2024-11-17T09:28

специальная военная операция на украине

в мире

николаев (украина)

украина

донецкая народная республика

александр доний

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/11/1984223436_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aec765ad68233a467f0c166598541097.jpg

ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Купить справку об инвалидности, которая освобождает от мобилизации, на Украине стоит от четырех до восьми тысяч долларов, сообщил РИА Новости военнопленный Александр Доний. Доний 1977 года рождения мобилизован в мае 2024 года из Николаева, в плен попал в августе в Красногоровке ДНР. Жена Александра с началом СВО уехала в Молдавию, там у нее произошел инсульт, после ей сделали операцию на черепе и поставили пластину. В Киеве ей присвоили третью группу инвалидности, с подтверждением через два года, за вторую группу врачи просили взятку. "Там деньги нужны были, не было у меня денег, чтобы платить… вторая группа около четырех, пяти тысяч долларов, а первая выше - семь, восемь", - сказал военнопленный. Также он добавил, что справки об инвалидности покупают в основном мужчины призывного возраста, и привел пример: во время рейда ТЦК в спортивный клуб в Николаеве все мужчины показывали справки, и сотрудники ТЦК никого из них не мобилизовали. "Там человек 50, это точно, мужиков, и такие, что в плуг его впрягай и будет пахать", - отметил пленный Доний.

https://ria.ru/20241112/ukraina-1983209188.html

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982065903.html

николаев (украина)

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный назвал стоимость справки об инвалидности на Украине Справка об инвалидности на Украине, освобождающая от мобилизации, стоит от 4 до 8 тысяч долларов, сообщил РИА Новости военнопленный Александр Доний. Он рассказал, что взятку ждут не только от военнообязанных. После инсульта и операции его жена лишилась части черепа, но легально ей дали только 3 группу инвалидности, для оформления более высокой нужны были деньги. 2024-11-17T06:33 true PT2M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, николаев (украина), украина, донецкая народная республика, александр доний