Рейтинг@Mail.ru
"Выбора не будет": в США оценили ситуацию в зоне СВО - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/spetsoperatsiya-1984281752.html
"Выбора не будет": в США оценили ситуацию в зоне СВО
"Выбора не будет": в США оценили ситуацию в зоне СВО - РИА Новости, 17.11.2024
"Выбора не будет": в США оценили ситуацию в зоне СВО
ВСУ не смогут удерживать территории под натиском российских войск, как бы им этого не хотелось, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T19:42
2024-11-17T19:42
специальная военная операция на украине
донбасс
селидово
горняк
ян гагин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983764821_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2bbb984e9fb3b6c7d5259daad9c7d758.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ВСУ не смогут удерживать территории под натиском российских войск, как бы им этого не хотелось, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."ВС России добились многих военных побед. &lt;…&gt; Очевидно, украинцы во главе с Зеленским не хотят отдавать территории, но я думаю, что у них не будет выбор", — отметил он.По словам эксперта, российские войска сделали многое для того, чтобы доминировать на поле боя.ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. На прошлой неделе они также взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. Кроме того, на этой неделе российские войска освободили населенные пункты Степановка, Вознесенка и Ровнополь.Ранее в пятницу советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово.Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одно из самых горячих на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.
https://ria.ru/20241117/kurskaya_oblast-1984269350.html
https://ria.ru/20241117/spetsoperatsiya-1984251994.html
донбасс
селидово
горняк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983764821_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_3c016c59e5bad0eb6962e2497914aa47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, селидово, горняк, ян гагин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Селидово, Горняк, Ян Гагин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Выбора не будет": в США оценили ситуацию в зоне СВО

Шаффер: Россия достигла многих побед на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С" ВС России
Артиллерийский расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С5 Гиацинт-С ВС России - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Артиллерийский расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С" ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ВСУ не смогут удерживать территории под натиском российских войск, как бы им этого не хотелось, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"ВС России добились многих военных побед. <…> Очевидно, украинцы во главе с Зеленским не хотят отдавать территории, но я думаю, что у них не будет выбор", — отметил он.
Военнослужащий батальонной тактической группы под командованием Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
"Странная ситуация". На Западе высказались о происходящем в Курской области
Вчера, 17:27
По словам эксперта, российские войска сделали многое для того, чтобы доминировать на поле боя.
ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. На прошлой неделе они также взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. Кроме того, на этой неделе российские войска освободили населенные пункты Степановка, Вознесенка и Ровнополь.
Ранее в пятницу советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово.
Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одно из самых горячих на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.
Артиллерийский расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С5 Гиацинт-С ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
"Разваливаются на всем фронте". В США сделали заявление о спецоперации
Вчера, 15:01
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассСелидовоГорнякЯн ГагинВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала