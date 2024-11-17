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"Выбора не будет": в США оценили ситуацию в зоне СВО
"Выбора не будет": в США оценили ситуацию в зоне СВО - РИА Новости, 17.11.2024
"Выбора не будет": в США оценили ситуацию в зоне СВО
ВСУ не смогут удерживать территории под натиском российских войск, как бы им этого не хотелось, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T19:42
2024-11-17T19:42
2024-11-17T19:42
специальная военная операция на украине
донбасс
селидово
горняк
ян гагин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ВСУ не смогут удерживать территории под натиском российских войск, как бы им этого не хотелось, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."ВС России добились многих военных побед. <…> Очевидно, украинцы во главе с Зеленским не хотят отдавать территории, но я думаю, что у них не будет выбор", — отметил он.По словам эксперта, российские войска сделали многое для того, чтобы доминировать на поле боя.ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. На прошлой неделе они также взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. Кроме того, на этой неделе российские войска освободили населенные пункты Степановка, Вознесенка и Ровнополь.Ранее в пятницу советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово.Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одно из самых горячих на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.
https://ria.ru/20241117/kurskaya_oblast-1984269350.html
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донбасс, селидово, горняк, ян гагин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Селидово, Горняк, Ян Гагин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Выбора не будет": в США оценили ситуацию в зоне СВО
Шаффер: Россия достигла многих побед на Украине