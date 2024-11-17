https://ria.ru/20241117/spetsoperatsiya-1984276489.html

Спецоперация, 17 ноября: ВС России нанесли удар по инфраструктуре Украины

Спецоперация, 17 ноября: ВС России нанесли удар по инфраструктуре Украины - РИА Новости, 17.11.2024

Спецоперация, 17 ноября: ВС России нанесли удар по инфраструктуре Украины

Российские войска нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины, главный редактор "Народной газеты" погибла в результате атаки дрона в Курской области, в РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T18:39

2024-11-17T18:39

2024-11-17T19:02

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983963963_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_01fbcf041e082109ed95044267e14fc2.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины, главный редактор "Народной газеты" погибла в результате атаки дрона в Курской области, в Ижевске произошел взрыв в результате падения беспилотника.Инфраструктуру разнеслиРоссийские военные утром нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения, все они поражены, сообщило Минобороны. Также за сутки:Ситуация в Курской областиЗа сутки на этом направлении Украина потеряла 320 военнослужащих, а также немецкую боевую машину Marder, пять солдат ВСУ сдались в плен, сообщило Минобороны.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 33 250 военных, а также 213 танков. Поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Заолешенка, Куриловка, Леонидово, Мартыновка, Мирный, Николаевка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Старая Сорочина, Черкасское Поречное Курской области, а также Басовка, Водолаги и Журавка в Сумской области.Котел не прорвалиНа территории Курской области блокированы подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи. По данным Минобороны, украинские солдаты попытались группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося котла в районе Ольговской рощи. В результате уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из них оказалась брошена сослуживцами. Кроме того, 24 боевика попали в пленСейчас продолжается зачистка района и ликвидация оставшихся формирований противника. ВСУ убили журналисткуПри атаке украинского дрона на легковой автомобиль в Курской области погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова, сообщил губернатор Алексей Смирнов.Он добавил, что во время удара БПЛА ранения получили оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции, они доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.Погибшей журналистке было всего 34 года.Уничтожение дроновВ акватории Черного моря ночью ликвидировали четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова, сообщили в Минобороны.В то же время средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над территорией Белгородской области. Около 11.30, 12.50 и 17.30 над регионом сбили еще три дрона.Примерно в 14.20 беспилотник ликвидировали над Курской областью.Взрыв на заводеУтром в Ижевске произошел взрыв из-за падения беспилотника, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет. Персонал эвакуировали, пострадал один человек.В минздраве региона сообщали, что раненый получил травму головы, его госпитализировали. После осмотра специалистами его отпустили домой под амбулаторное наблюдение, сообщил глава республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241117/kurskaya_oblast-1984269350.html

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

https://ria.ru/20241117/izhevsk-1984234365.html

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире