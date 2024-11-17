https://ria.ru/20241117/spetsoperatsiya-1984276489.html
Спецоперация, 17 ноября: ВС России нанесли удар по инфраструктуре Украины
Спецоперация, 17 ноября: ВС России нанесли удар по инфраструктуре Украины - РИА Новости, 17.11.2024
Спецоперация, 17 ноября: ВС России нанесли удар по инфраструктуре Украины
Российские войска нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины, главный редактор "Народной газеты" погибла в результате атаки дрона в Курской области, в РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T18:39
2024-11-17T18:39
2024-11-17T19:02
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины, главный редактор "Народной газеты" погибла в результате атаки дрона в Курской области, в Ижевске произошел взрыв в результате падения беспилотника.Инфраструктуру разнеслиРоссийские военные утром нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения, все они поражены, сообщило Минобороны. Также за сутки:Ситуация в Курской областиЗа сутки на этом направлении Украина потеряла 320 военнослужащих, а также немецкую боевую машину Marder, пять солдат ВСУ сдались в плен, сообщило Минобороны.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 33 250 военных, а также 213 танков. Поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Заолешенка, Куриловка, Леонидово, Мартыновка, Мирный, Николаевка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Старая Сорочина, Черкасское Поречное Курской области, а также Басовка, Водолаги и Журавка в Сумской области.Котел не прорвалиНа территории Курской области блокированы подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи. По данным Минобороны, украинские солдаты попытались группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося котла в районе Ольговской рощи. В результате уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из них оказалась брошена сослуживцами. Кроме того, 24 боевика попали в пленСейчас продолжается зачистка района и ликвидация оставшихся формирований противника. ВСУ убили журналисткуПри атаке украинского дрона на легковой автомобиль в Курской области погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова, сообщил губернатор Алексей Смирнов.Он добавил, что во время удара БПЛА ранения получили оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции, они доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.Погибшей журналистке было всего 34 года.Уничтожение дроновВ акватории Черного моря ночью ликвидировали четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова, сообщили в Минобороны.В то же время средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над территорией Белгородской области. Около 11.30, 12.50 и 17.30 над регионом сбили еще три дрона.Примерно в 14.20 беспилотник ликвидировали над Курской областью.Взрыв на заводеУтром в Ижевске произошел взрыв из-за падения беспилотника, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет. Персонал эвакуировали, пострадал один человек.В минздраве региона сообщали, что раненый получил травму головы, его госпитализировали. После осмотра специалистами его отпустили домой под амбулаторное наблюдение, сообщил глава республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241117/kurskaya_oblast-1984269350.html
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
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курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины, главный редактор "Народной газеты" погибла в результате атаки дрона в Курской области, в Ижевске произошел взрыв в результате падения беспилотника.
Российские военные утром нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения, все они поражены, сообщило Минобороны.
- Потери ВСУ на разных направлениях достигли 1620 военных и четыре танка;
- Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю, группировки "Центр" и "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ;
- Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газодобычи, энергетики, используемым для работы предприятий ВПК Украины, складу беспилотных летательных аппаратов;
- Уничтожен склад безэкипажных катеров.
Ситуация в Курской области
За сутки на этом направлении Украина потеряла 320 военнослужащих, а также немецкую боевую машину Marder, пять солдат ВСУ сдались в плен, сообщило Минобороны.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 33 250 военных, а также 213 танков. Поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Заолешенка, Куриловка, Леонидово, Мартыновка, Мирный
, Николаевка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Старая Сорочина, Черкасское Поречное Курской области, а также Басовка, Водолаги и Журавка в Сумской области
.
На территории Курской области блокированы подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи. По данным Минобороны, украинские солдаты попытались группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося котла в районе Ольговской рощи. В результате уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из них оказалась брошена сослуживцами. Кроме того, 24 боевика попали в плен
Сейчас продолжается зачистка района и ликвидация оставшихся формирований противника.
При атаке украинского дрона на легковой автомобиль в Курской области погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова, сообщил губернатор Алексей Смирнов
.
Он добавил, что во время удара БПЛА ранения получили оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции, они доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.
Погибшей журналистке было всего 34 года.
В акватории Черного моря ночью ликвидировали четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова, сообщили в Минобороны.
В то же время средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над территорией Белгородской области
. Около 11.30, 12.50 и 17.30 над регионом сбили еще три дрона.
Примерно в 14.20 беспилотник ликвидировали над Курской областью.
Утром в Ижевске произошел взрыв из-за падения беспилотника, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет. Персонал эвакуировали, пострадал один человек.
В минздраве региона сообщали, что раненый получил травму головы, его госпитализировали. После осмотра специалистами его отпустили домой под амбулаторное наблюдение, сообщил глава республики.