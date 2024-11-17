Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 17 ноября: ВС России нанесли удар по инфраструктуре Украины - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:39 17.11.2024 (обновлено: 19:02 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/spetsoperatsiya-1984276489.html
Спецоперация, 17 ноября: ВС России нанесли удар по инфраструктуре Украины
Спецоперация, 17 ноября: ВС России нанесли удар по инфраструктуре Украины - РИА Новости, 17.11.2024
Спецоперация, 17 ноября: ВС России нанесли удар по инфраструктуре Украины
Российские войска нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины, главный редактор "Народной газеты" погибла в результате атаки дрона в Курской области, в РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T18:39
2024-11-17T19:02
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983963963_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_01fbcf041e082109ed95044267e14fc2.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины, главный редактор "Народной газеты" погибла в результате атаки дрона в Курской области, в Ижевске произошел взрыв в результате падения беспилотника.Инфраструктуру разнеслиРоссийские военные утром нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения, все они поражены, сообщило Минобороны. Также за сутки:Ситуация в Курской областиЗа сутки на этом направлении Украина потеряла 320 военнослужащих, а также немецкую боевую машину Marder, пять солдат ВСУ сдались в плен, сообщило Минобороны.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 33 250 военных, а также 213 танков. Поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Заолешенка, Куриловка, Леонидово, Мартыновка, Мирный, Николаевка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Старая Сорочина, Черкасское Поречное Курской области, а также Басовка, Водолаги и Журавка в Сумской области.Котел не прорвалиНа территории Курской области блокированы подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи. По данным Минобороны, украинские солдаты попытались группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося котла в районе Ольговской рощи. В результате уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из них оказалась брошена сослуживцами. Кроме того, 24 боевика попали в пленСейчас продолжается зачистка района и ликвидация оставшихся формирований противника. ВСУ убили журналисткуПри атаке украинского дрона на легковой автомобиль в Курской области погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова, сообщил губернатор Алексей Смирнов.Он добавил, что во время удара БПЛА ранения получили оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции, они доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.Погибшей журналистке было всего 34 года.Уничтожение дроновВ акватории Черного моря ночью ликвидировали четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова, сообщили в Минобороны.В то же время средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над территорией Белгородской области. Около 11.30, 12.50 и 17.30 над регионом сбили еще три дрона.Примерно в 14.20 беспилотник ликвидировали над Курской областью.Взрыв на заводеУтром в Ижевске произошел взрыв из-за падения беспилотника, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет. Персонал эвакуировали, пострадал один человек.В минздраве региона сообщали, что раненый получил травму головы, его госпитализировали. После осмотра специалистами его отпустили домой под амбулаторное наблюдение, сообщил глава республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241117/kurskaya_oblast-1984269350.html
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
https://ria.ru/20241117/izhevsk-1984234365.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983963963_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7b993c6f0601ea32b6630a158a6f89b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире

Спецоперация, 17 ноября: ВС России нанесли удар по инфраструктуре Украины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военный возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства
Российский военный возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военный возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины, главный редактор "Народной газеты" погибла в результате атаки дрона в Курской области, в Ижевске произошел взрыв в результате падения беспилотника.

Инфраструктуру разнесли

Российские военные утром нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения, все они поражены, сообщило Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Также за сутки:
  • Потери ВСУ на разных направлениях достигли 1620 военных и четыре танка;
  • Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю, группировки "Центр" и "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ;
  • Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газодобычи, энергетики, используемым для работы предприятий ВПК Украины, складу беспилотных летательных аппаратов;
  • Уничтожен склад безэкипажных катеров.

Ситуация в Курской области

За сутки на этом направлении Украина потеряла 320 военнослужащих, а также немецкую боевую машину Marder, пять солдат ВСУ сдались в плен, сообщило Минобороны.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 33 250 военных, а также 213 танков. Поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Заолешенка, Куриловка, Леонидово, Мартыновка, Мирный, Николаевка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Старая Сорочина, Черкасское Поречное Курской области, а также Басовка, Водолаги и Журавка в Сумской области.
Военнослужащий батальонной тактической группы под командованием Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
"Странная ситуация". На Западе высказались о происходящем в Курской области
Вчера, 17:27

Котел не прорвали

На территории Курской области блокированы подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи. По данным Минобороны, украинские солдаты попытались группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося котла в районе Ольговской рощи. В результате уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из них оказалась брошена сослуживцами. Кроме того, 24 боевика попали в плен
Сейчас продолжается зачистка района и ликвидация оставшихся формирований противника.

ВСУ убили журналистку

При атаке украинского дрона на легковой автомобиль в Курской области погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
Он добавил, что во время удара БПЛА ранения получили оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции, они доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.
Погибшей журналистке было всего 34 года.

Уничтожение дронов

В акватории Черного моря ночью ликвидировали четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова, сообщили в Минобороны.
В то же время средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над территорией Белгородской области. Около 11.30, 12.50 и 17.30 над регионом сбили еще три дрона.
Примерно в 14.20 беспилотник ликвидировали над Курской областью.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Украина решилась на беспрецедентный шаг
15 ноября, 08:00

Взрыв на заводе

Утром в Ижевске произошел взрыв из-за падения беспилотника, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет. Персонал эвакуировали, пострадал один человек.
В минздраве региона сообщали, что раненый получил травму головы, его госпитализировали. После осмотра специалистами его отпустили домой под амбулаторное наблюдение, сообщил глава республики.
Взрыв в Ижевске в результате падения беспилотника - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Появилось видео удара беспилотника ВСУ по российскому заводу
Вчера, 11:14
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала