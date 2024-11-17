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"Разваливаются на всем фронте". В США сделали заявление о спецоперации
"Разваливаются на всем фронте". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 17.11.2024
"Разваливаются на всем фронте". В США сделали заявление о спецоперации
Украинские войска терпят крах на всей линии фронта, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала New Atlas. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T15:01
2024-11-17T15:01
2024-11-17T15:01
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинские войска терпят крах на всей линии фронта, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала New Atlas."Конфликт в Украине уже подходит к концу. Вооруженные силы Украины разваливаются на всем фронте", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ продолжают терять территории по всей линии соприкосновения. Берлитик добавил, что их положение только ухудшается.ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. На прошлой неделе они также взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. Кроме того, на этой неделе российские войска освободили населенные пункты Степановка, Вознесенка и Ровнополь.Ранее в пятницу советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово.Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одно из самых горячих на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.
https://ria.ru/20241117/zapad-1984232845.html
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в мире, донбасс, украина, селидово, ян гагин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Украина, Селидово, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Разваливаются на всем фронте". В США сделали заявление о спецоперации
Берлетик: ВСУ разваливаются по всей линии соприкосновения