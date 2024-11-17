https://ria.ru/20241117/spetsoperatsiya-1984245804.html

Сальдо рассказал о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю

Сальдо рассказал о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 17.11.2024

Сальдо рассказал о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю

Российские войска за неделю нанесли серию мощных ударов по формированиям семи бригад ВСУ на Херсонском направлении, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T13:49

2024-11-17T13:49

2024-11-17T13:49

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли серию мощных ударов по формированиям семи бригад ВСУ на Херсонском направлении, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Группировка войск "Днепр" нанесла серию мощных ударов по формированиям семи бригад ВСУ. Противник потерял 575 боевиков", - написал Сальдо, приводя статистику за неделю. Кроме того, по его словам, противник потерял 29 военных автомобилей, десять орудий полевой артиллерии и четыре полевых склада с боеприпасами. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

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Ольга Фомченкова

россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность