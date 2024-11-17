Сальдо рассказал о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Сальдо: группировка "Днепр" уничтожила 575 боевиков из 7 бригад ВСУ за неделю
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа РСЗО "Град" ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли серию мощных ударов по формированиям семи бригад ВСУ на Херсонском направлении, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
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"Группировка войск "Днепр" нанесла серию мощных ударов по формированиям семи бригад ВСУ. Противник потерял 575 боевиков", - написал Сальдо, приводя статистику за неделю.
Кроме того, по его словам, противник потерял 29 военных автомобилей, десять орудий полевой артиллерии и четыре полевых склада с боеприпасами.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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