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Сальдо рассказал о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:49 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/spetsoperatsiya-1984245804.html
Сальдо рассказал о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Сальдо рассказал о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 17.11.2024
Сальдо рассказал о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Российские войска за неделю нанесли серию мощных ударов по формированиям семи бригад ВСУ на Херсонском направлении, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T13:49
2024-11-17T13:49
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли серию мощных ударов по формированиям семи бригад ВСУ на Херсонском направлении, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Группировка войск "Днепр" нанесла серию мощных ударов по формированиям семи бригад ВСУ. Противник потерял 575 боевиков", - написал Сальдо, приводя статистику за неделю. Кроме того, по его словам, противник потерял 29 военных автомобилей, десять орудий полевой артиллерии и четыре полевых склада с боеприпасами. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Сальдо рассказал о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю

Сальдо: группировка "Днепр" уничтожила 575 боевиков из 7 бригад ВСУ за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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Боевая работа РСЗО "Град" ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли серию мощных ударов по формированиям семи бригад ВСУ на Херсонском направлении, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«
"Группировка войск "Днепр" нанесла серию мощных ударов по формированиям семи бригад ВСУ. Противник потерял 575 боевиков", - написал Сальдо, приводя статистику за неделю.
Кроме того, по его словам, противник потерял 29 военных автомобилей, десять орудий полевой артиллерии и четыре полевых склада с боеприпасами.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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