https://ria.ru/20241117/spetsoperatsiya-1984239385.html
Минобороны сообщило об ударе по инфраструктуре аэродромов ВСУ
Минобороны сообщило об ударе по инфраструктуре аэродромов ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024
Минобороны сообщило об ударе по инфраструктуре аэродромов ВСУ
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, объектам газодобычи, энергетики, складу беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:20
2024-11-17T12:20
2024-11-17T12:21
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, объектам газодобычи, энергетики, складу беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газодобычи, энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 108 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, франция, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Франция, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны сообщило об ударе по инфраструктуре аэродромов ВСУ
МО РФ: нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ и складу БПЛА