https://ria.ru/20241117/spetsoperatsiya-1984239385.html

Минобороны сообщило об ударе по инфраструктуре аэродромов ВСУ

Минобороны сообщило об ударе по инфраструктуре аэродромов ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024

Минобороны сообщило об ударе по инфраструктуре аэродромов ВСУ

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, объектам газодобычи, энергетики, складу беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T12:20

2024-11-17T12:20

2024-11-17T12:21

специальная военная операция на украине

украина

франция

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, объектам газодобычи, энергетики, складу беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газодобычи, энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 108 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

франция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, франция, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность