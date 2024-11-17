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ВСУ потеряли до 140 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 17.11.2024 (обновлено: 12:22 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/spetsoperatsiya-1984239020.html
ВСУ потеряли до 140 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки
ВСУ потеряли до 140 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 17.11.2024
ВСУ потеряли до 140 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки
Украинские войска потеряли до 140 военных, танк, две БМП и САУ "Гвоздика" в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:13
2024-11-17T12:22
специальная военная операция на украине
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 140 военных, танк, две БМП и САУ "Гвоздика" в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 120-й, 123-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны", - говорится в сообщении. Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина HMMWV производства США, восемь автомобилей и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВСУ потеряли до 140 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 140 боевиков, танк и две БМП в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 140 военных, танк, две БМП и САУ "Гвоздика" в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 120-й, 123-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.
Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина HMMWV производства США, восемь автомобилей и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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