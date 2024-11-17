https://ria.ru/20241117/spetsoperatsiya-1984239020.html

ВСУ потеряли до 140 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки

ВСУ потеряли до 140 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 17.11.2024

ВСУ потеряли до 140 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки

Украинские войска потеряли до 140 военных, танк, две БМП и САУ "Гвоздика" в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T12:13

2024-11-17T12:13

2024-11-17T12:22

специальная военная операция на украине

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 140 военных, танк, две БМП и САУ "Гвоздика" в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 120-й, 123-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны", - говорится в сообщении. Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина HMMWV производства США, восемь автомобилей и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина