https://ria.ru/20241117/spetsoperatsiya-1984238750.html

ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки

ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 17.11.2024

ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T12:09

2024-11-17T12:09

2024-11-17T12:22

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

волчанск

украина

харьковская область

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 120-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Охримовка, Одноробовка, Алисовка и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), волчанск, украина, харьковская область, вооруженные силы рф