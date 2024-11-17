https://ria.ru/20241117/spetsoperatsiya-1984238750.html
ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки
ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 17.11.2024
ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:09
2024-11-17T12:09
2024-11-17T12:22
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
волчанск
украина
харьковская область
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 120-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Охримовка, Одноробовка, Алисовка и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки
МО: ВСУ потеряли до 65 боевиков, гаубицу и станцию РЭБ в зоне действий "Севера"