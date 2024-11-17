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ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 17.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 17.11.2024 (обновлено: 12:22 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/spetsoperatsiya-1984238750.html
ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки
ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 17.11.2024
ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:09
2024-11-17T12:22
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
волчанск
украина
харьковская область
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 120-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Охримовка, Одноробовка, Алисовка и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
волчанск
украина
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), волчанск, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Волчанск, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 65 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки

МО: ВСУ потеряли до 65 боевиков, гаубицу и станцию РЭБ в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 120-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Охримовка, Одноробовка, Алисовка и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ВолчанскУкраинаХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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