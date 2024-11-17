https://ria.ru/20241117/soyuzniki-1984037092.html

"Всех без разбора". Киев удивил даже самых циничных союзников

"Всех без разбора". Киев удивил даже самых циничных союзников - РИА Новости, 17.11.2024

"Всех без разбора". Киев удивил даже самых циничных союзников

Власти Украины продолжают давить на каноническую УПЦ. Стремясь искоренить "внутреннего врага", политики, кажется, готовы пойти на все. Некоторые инструменты... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T08:00

2024-11-17T08:00

2024-11-17T08:00

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Власти Украины продолжают давить на каноническую УПЦ. Стремясь искоренить "внутреннего врага", политики, кажется, готовы пойти на все. Некоторые инструменты террора шокируют западных партнеров Киева.Не аргументНа Волыни мобилизовали еще одного… священника. История благочинного Владимир-Волынской епархии УПЦ отца Петра Чолака стала известна общественности только 4 ноября. Хотя сотрудники местного ТЦК (территориального центра комплектования) пришли за ним еще в конце октября."Священнослужителя схватили <…>, посадили в бус и отвезли в третий отдел Владимир-Волынского РТЦК, где сообщили о мобилизации. После этого отец Петр был направлен на обучение на полигон", — уточнили подробности местные СМИ.При этом клирик действовал в соответствии с законом: показал справку от своего прихода, грамоту о рукоположении и выписку из реестра, где было указано, что он —руководитель религиозной общины.Сотрудники ТЦК на документы никак не отреагировали. И тем более проигнорировали тот факт, что, согласно канонам, слуге Божьему не подобает держать в руках оружие. Вместо этого рекомендовали настоятельно взять в руки автомат. Мол, уже немало клириков на это согласились.Южнее, на Тернопольщине, со священником УПЦ протоиереем Олегом Мельником поступили куда жестче. Остановили на блокпосту без объяснения причин, а затем увезли в центр комплектования. Там продержали более суток без еды и воды. Отобрали телефон, избили. Прибывшие на место полицейские заявление от Мельника приняли, но оставили его в ТЦК.Облавы на духовенство постепенно становятся нормой. В антилидерах — Закарпатье, где военные мобилизовали четверых клириков местной Хустской епархии. Неважно, многодетный ли это отец или страдающий от множества хронических заболеваний старик — сотрудники ТЦК не останавливаются ни перед чем.Практика показывает: если епархиальное руководство не сумело выстроить с местной военной администрацией должные отношения, то мобилизация клира — вопрос времени.Так, архиепископ Ровенский Пимен (Воят) вовремя наладил постоянную пастырскую работу в госпиталях и больницах, где много верующих УПЦ, а также быстро уладил некоторые юридические вопросы. В итоге в Ровно и других городах "бусификация" — принудительная мобилизация — редкость.Чего не скажешь, например, о вышеупомянутой Волынской епархии.Изнурительная тяжбаПараллельно с репрессиями в отношении "рядовых" — настоятелей храмов и благочинных — украинские власти ударили по "высшему офицерскому составу". А именно по архиереям из числа руководства УПЦ.Самый громкий случай последних месяцев — дело митрополита Банченского Лонгина (Жара). Ему инкриминируют "разжигание межрелигиозной розни" за критику ПЦУ (Православной церкви Украины — раскольнической организации, созданной в 2018-м). Никаких доказательств силовики до сих пор не представили. А суд лишь регулярно присылает повестки.При этом полностью игнорируется физическое состояние иерарха, пережившего за время тяжбы три сердечных приступа.Не иначе как психологическим прессингом не назвать процесс над духовным лидером братии Киево-Печерской обители митрополитом Павлом (Лебедем). Уже почти два года он добивается снятия ярлыка "оправдание российской военной агрессии", навешенного СБУ. Но каждый раз слушания по его делу переносят. В похожей ситуации оказался наместник Святогорской лавры митрополит Арсений (Яковенко), обвиняемый в передаче российской стороне данных о позициях ВСУ.Вопрос имущественныйЧерез суд украинские чиновники решают еще одну проблему — имущественную. В феврале 2022-го вдруг стало известно, что за годы президентства Виктора Януковича Украинская церковь получила в безвозмездное и безвременное пользование массу храмов.Однако процесс передачи провели якобы с нарушениями. Вскрылись они, как ни странно, только теперь. На практике это выглядит как череда бесконечных разбирательств и кассаций.Именно это сейчас происходит между общинами и горсоветом Белой Церкви (Киевская область). Апелляции перекидывают из одной инстанции в другую, и каждый раз верующие получают отказ на не вполне понятных основаниях.Во Львовской области чиновники постепенно подбираются к одному из главных духовных центров страны — Почаевской лавре. В начале ноября Западный суд вынес решение о передаче всех храмов находящегося неподалеку Свято-Духова монастыря государству.Основание — братия якобы незаконно заселилась в два строения — памятника архитектуры, чего делать не имела права. Монахи возразили: на момент передачи храмового комплекса в аренду упомянутые строения "памятниками" не были. Даже предоставили соответствующие документы. Но суд ходатайство проигнорировал.Многого не требуемВо многом власти получили карт-бланш после принятия скандального закона № 3894 — "О запрете УПЦ". Религиозная организация признается "аффилированной с Московским патриархатом", а значит — поддерживающей "российское вторжение".Украинские и зарубежные эксперты, международные правозащитные организации неоднократно призывали Киев пересмотреть документ. В противном случае для государства могут наступить необратимые последствия.Однако глава Службы госэтнополитики (ГЭСС) Виктор Еленский продолжает настаивать, что закон № 3894 — абсолютно демократический и легитимный."Этот закон, — пояснил он, — не ограничивает свободу вероисповедания, так как подчинение Московскому патриархату не является обязательным для православного вероучения. Украинское государство не требует от УПЦ перехода на другой календарь, язык богослужения или провозглашения автокефалии, однако ожидает выхода из-под контроля Московского патриархата и доказательств этого".Ведь Русская церковь, по мнению главы ГЭСС, должна быть "отделена от религиозной жизни Украины" для защиты национальных интересов страны. Следуя логике Еленского, УПЦ сама определяет свое будущее — уйти в раскол или сохранить верность канонам. Чиновники же лишь обозначили для нее узкие и жесткие рамки, в которых дозволено маневрировать.

https://ria.ru/20241114/zhertvy-1983588232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

киев, украина, ровно, московский патриархат, служба безопасности украины, аналитика - религия и мировоззрение