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Соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 17.11.2024
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06:11 17.11.2024
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Соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи, заявил Си Цзиньпин
Соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 17.11.2024
Соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи, заявил Си Цзиньпин
Сегодня человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T06:11
2024-11-17T06:11
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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Сегодня человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме, Перу. "Сегодня ситуация в мире неустойчива, часты конфликты, новые и старые проблемы пересекаются, человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами. Соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи, совместно преодолеть трудности можно лишь с помощью сплочения и сотрудничества", — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин также отметил, что "стабильное развитие китайско-американских отношений, как важнейших двусторонних отношений в мире, связано не только с народами двух стран, но и с судьбой человечества".
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в мире, китай, сша, лима (город), си цзиньпин, джо байден, саммит атэс
В мире, Китай, США, Лима (город), Си Цзиньпин, Джо Байден, Саммит АТЭС
Соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин призвал в сотрудничестве преодолевать вызовы современности

© AP Photo / Evan VucciПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Сегодня человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме, Перу.
"Сегодня ситуация в мире неустойчива, часты конфликты, новые и старые проблемы пересекаются, человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами. Соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи, совместно преодолеть трудности можно лишь с помощью сплочения и сотрудничества", — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин также отметил, что "стабильное развитие китайско-американских отношений, как важнейших двусторонних отношений в мире, связано не только с народами двух стран, но и с судьбой человечества".
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Си Цзиньпин: безопасность не должна использоваться для сдерживания стран
05:27
 
В миреКитайСШАЛима (город)Си ЦзиньпинДжо БайденСаммит АТЭС
 
 
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