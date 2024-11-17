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Рабочие завода в Екатеринбурге нашли боеприпасы в танке, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.11.2024
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15:16 17.11.2024 (обновлено: 21:12 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/snaryad-1984253250.html
Рабочие завода в Екатеринбурге нашли боеприпасы в танке, сообщили СМИ
Рабочие завода в Екатеринбурге нашли боеприпасы в танке, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.11.2024
Рабочие завода в Екатеринбурге нашли боеприпасы в танке, сообщили СМИ
Рабочие оборонного "Завода № 9" в Екатеринбурге обнаружили в стволе танка Т-90 боевые снаряды, сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на источник. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T15:16
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екатеринбург
т-90
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Рабочие оборонного "Завода № 9" в Екатеринбурге обнаружили в стволе танка Т-90 боевые снаряды, сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на источник. "Срочно вызвали саперов. Достать боеприпасы попытались, но не смогли", — говорится в публикации. В итоге специалисты решили перевезти технику на специальный полигон, пишет издание. По данным журналистов, угрозы взрыва нет.
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екатеринбург
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екатеринбург, т-90, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Екатеринбург, Т-90, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
Рабочие завода в Екатеринбурге нашли боеприпасы в танке, сообщили СМИ

Ura.ru: рабочие екатеринбургского "Завода № 9" нашли снаряды в стволе танка Т-90

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТанк Т-90 "Прорыв"
Танк Т-90 Прорыв - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Танк Т-90 "Прорыв". Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Рабочие оборонного "Завода № 9" в Екатеринбурге обнаружили в стволе танка Т-90 боевые снаряды, сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на источник.
«
"Срочно вызвали саперов. Достать боеприпасы попытались, но не смогли", — говорится в публикации.
В итоге специалисты решили перевезти технику на специальный полигон, пишет издание.
По данным журналистов, угрозы взрыва нет.
Танк Т-90 - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Танк Т-90: тактико-технические характеристики, сравнение с техникой НАТО
21 февраля 2023, 18:43
 
ЕкатеринбургТ-90Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
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