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Рабочие завода в Екатеринбурге нашли боеприпасы в танке, сообщили СМИ
Рабочие завода в Екатеринбурге нашли боеприпасы в танке, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.11.2024
Рабочие завода в Екатеринбурге нашли боеприпасы в танке, сообщили СМИ
Рабочие оборонного "Завода № 9" в Екатеринбурге обнаружили в стволе танка Т-90 боевые снаряды, сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на источник. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T15:16
2024-11-17T15:16
2024-11-17T21:12
екатеринбург
т-90
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Рабочие оборонного "Завода № 9" в Екатеринбурге обнаружили в стволе танка Т-90 боевые снаряды, сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на источник. "Срочно вызвали саперов. Достать боеприпасы попытались, но не смогли", — говорится в публикации. В итоге специалисты решили перевезти технику на специальный полигон, пишет издание. По данным журналистов, угрозы взрыва нет.
https://ria.ru/20230221/tank_t-90-1853530118.html
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екатеринбург, т-90, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Екатеринбург, Т-90, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
Рабочие завода в Екатеринбурге нашли боеприпасы в танке, сообщили СМИ
Ura.ru: рабочие екатеринбургского "Завода № 9" нашли снаряды в стволе танка Т-90