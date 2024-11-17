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Рабочие завода в Екатеринбурге нашли боеприпасы в танке, сообщили СМИ

Рабочие завода в Екатеринбурге нашли боеприпасы в танке, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.11.2024

Рабочие завода в Екатеринбурге нашли боеприпасы в танке, сообщили СМИ

Рабочие оборонного "Завода № 9" в Екатеринбурге обнаружили в стволе танка Т-90 боевые снаряды, сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на источник. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T15:16

2024-11-17T15:16

2024-11-17T21:12

екатеринбург

т-90

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Рабочие оборонного "Завода № 9" в Екатеринбурге обнаружили в стволе танка Т-90 боевые снаряды, сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на источник. "Срочно вызвали саперов. Достать боеприпасы попытались, но не смогли", — говорится в публикации. В итоге специалисты решили перевезти технику на специальный полигон, пишет издание. По данным журналистов, угрозы взрыва нет.

https://ria.ru/20230221/tank_t-90-1853530118.html

екатеринбург

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2024

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екатеринбург, т-90, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия