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В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 17.11.2024
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв снова прозвучал в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T21:50
2024-11-17T21:50
2024-11-17T21:50
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Взрыв снова прозвучал в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Сумах слышен взрыв", - сообщает телеканал. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области в 20.32 мск была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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