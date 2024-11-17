https://ria.ru/20241117/smi-1984213879.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области - РИА Новости, 17.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
Взрыв раздался в Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T06:11
2024-11-17T06:11
2024-11-17T06:13
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Взрыв раздался в Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Полтавской области слышен звук взрыва", - говорится в сообщении СМИ, опубликованном в его Telegram-канале. В Полтавской области с 22.52 мск звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241117/plan-1984208589.html
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в мире, полтавская область, вооруженные силы рф
В мире, Полтавская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
"Общественное": в Полтавской области прогремел взрыв