https://ria.ru/20241117/smi-1984213879.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области - РИА Новости, 17.11.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области

Взрыв раздался в Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T06:11

2024-11-17T06:11

2024-11-17T06:13

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Взрыв раздался в Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Полтавской области слышен звук взрыва", - говорится в сообщении СМИ, опубликованном в его Telegram-канале. В Полтавской области с 22.52 мск звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241117/plan-1984208589.html

полтавская область

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в мире, полтавская область, вооруженные силы рф