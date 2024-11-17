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Слуцкий прокомментировал разрешение США на удары ATACMS вглубь России - РИА Новости, 17.11.2024
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22:28 17.11.2024 (обновлено: 23:48 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/slutskiy-1984293369.html
Слуцкий прокомментировал разрешение США на удары ATACMS вглубь России
Слуцкий прокомментировал разрешение США на удары ATACMS вглубь России - РИА Новости, 17.11.2024
Слуцкий прокомментировал разрешение США на удары ATACMS вглубь России
Возможное разрешение США на нанесение ударов ракетами ATACMS по территории России неминуемо повлечет самый жесткий ответ, исходя из угроз, которые будут созданы РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T22:28
2024-11-17T23:48
в мире
россия
сша
украина
джо байден
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Возможное разрешение США на нанесение ударов ракетами ATACMS по территории России неминуемо повлечет самый жесткий ответ, исходя из угроз, которые будут созданы для РФ, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По данным New York Times, шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области. Газета подчеркивает, что это "вызвало необходимость усиления обороны украинских военных"."Байден, по всей видимости, решил закончить свой президентский срок и войти в историю как "кровавый Джо". Если данные источников издания подтвердятся, это будет означать только одно: прямое участие США в военном конфликте на Украине. Что неминуемо повлечет самый жесткий ответ России, исходя из тех угроз, которые будут созданы нашей стране", - сказал Слуцкий.По его словам, Россия неоднократно предупреждала об этом на самом высоком уровне. Слуцкий отметил, что украинские военнослужащие не в состоянии обеспечить применение такого рода вооружений, будут задействованы ресурсы НАТО."Курская область – суверенная территория России в международных признанных границах. Удары американскими ракетами вглубь российских регионов неминуемо повлекут серьезнейшую эскалацию, которая грозит обернуться гораздо более серьезными последствиями. И администрация Байдена не может не понимать, что оставляет команде Трампа проблему урегулирования не только украинского конфликта, но и еще более острую - предотвращения глобального противостояния", - подчеркнул парламентарий.Россия ранее обращала внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой".Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241027/udary-1980332335.html
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в мире, россия, сша, украина, джо байден, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф, лдпр, нато
В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Госдума РФ, ЛДПР, НАТО
Слуцкий прокомментировал разрешение США на удары ATACMS вглубь России

Слуцкий: разрешение США на удары ATACMS по РФ повлечет самый жесткий ответ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Возможное разрешение США на нанесение ударов ракетами ATACMS по территории России неминуемо повлечет самый жесткий ответ, исходя из угроз, которые будут созданы для РФ, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По данным New York Times, шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области. Газета подчеркивает, что это "вызвало необходимость усиления обороны украинских военных".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Путин рассказал, как Россия ответит на возможные дальнобойные удары
27 октября, 09:58
"Байден, по всей видимости, решил закончить свой президентский срок и войти в историю как "кровавый Джо". Если данные источников издания подтвердятся, это будет означать только одно: прямое участие США в военном конфликте на Украине. Что неминуемо повлечет самый жесткий ответ России, исходя из тех угроз, которые будут созданы нашей стране", - сказал Слуцкий.
По его словам, Россия неоднократно предупреждала об этом на самом высоком уровне. Слуцкий отметил, что украинские военнослужащие не в состоянии обеспечить применение такого рода вооружений, будут задействованы ресурсы НАТО.
"Курская область – суверенная территория России в международных признанных границах. Удары американскими ракетами вглубь российских регионов неминуемо повлекут серьезнейшую эскалацию, которая грозит обернуться гораздо более серьезными последствиями. И администрация Байдена не может не понимать, что оставляет команде Трампа проблему урегулирования не только украинского конфликта, но и еще более острую - предотвращения глобального противостояния", - подчеркнул парламентарий.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
США опасаются силового ответа России на дальнобойные удары ВСУ, пишет NYT
Вчера, 21:23
Россия ранее обращала внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой".
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Война США с Россией неизбежна
7 ноября, 08:00
 
В миреРоссияСШАУкраинаДжо БайденЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинГосдума РФЛДПРНАТО
 
 
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