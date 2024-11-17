https://ria.ru/20241117/skelet-1984203561.html

Во Франции продали скелет динозавра за шесть миллионов евро, пишут СМИ

Во Франции продали скелет динозавра за шесть миллионов евро, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2024

Во Франции продали скелет динозавра за шесть миллионов евро, пишут СМИ

Скелет 22-метрового травоядного динозавра продали с молотка во Франции в субботу за шесть миллионов евро, передает агентство Франц Пресс со ссылкой на данные... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T01:10

2024-11-17T01:10

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в мире

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Скелет 22-метрового травоядного динозавра продали с молотка во Франции в субботу за шесть миллионов евро, передает агентство Франц Пресс со ссылкой на данные аукционных домов Collin du Bocage и Barbarossa. Франс Пресс отмечает, что скелет проданного апатозавра был обнаружен в 2018 году в американском штате Вайоминг. Позднее его перевезли во Францию, где его реставрировали на протяжении двух лет. По словам агентства, возраст динозавра составляет 150 миллионов лет. У него сохранилось до 80% костей. "Анонимный коллекционер купил апатозавра, выкопанного в США", - отмечает агентство со ссылкой на аукционные дома. По словам агентства, покупатель планирует разрешить выставить скелет динозавра в музее. Согласно Франс Пресс, аукционный дом Barbarossa назвал скелет "самым крупным динозавром в мире, проданным на аукционе".

https://ria.ru/20241114/ozherele-1983639246.html

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франция, вайоминг, в мире