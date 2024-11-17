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После гибели главреда курской газеты при атаке ВСУ завели дело - РИА Новости, 17.11.2024
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17:23 17.11.2024 (обновлено: 17:32 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/sk-1984269229.html
После гибели главреда курской газеты при атаке ВСУ завели дело
После гибели главреда курской газеты при атаке ВСУ завели дело - РИА Новости, 17.11.2024
После гибели главреда курской газеты при атаке ВСУ завели дело
Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после удара украинского беспилотника по машине в Курской области и гибели главреда "Народной газеты", сообщили РИА РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T17:23
2024-11-17T17:32
происшествия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
курская область
россия
большесолдатский район
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после удара украинского беспилотника по машине в Курской области и гибели главреда "Народной газеты", сообщили РИА Новости в СК РФ.Ведомство установило, что 17 ноября боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и участники наемнических формирований, используя беспилотник, снаряженный взрывным устройством, совершили в селе Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области атаку на служебный автомобиль МВД, в котором находились сотрудник полиции, а также двое сотрудников "Народной газеты"."Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения украинскими вооруженными формированиями теракта против мирного населения в Курской области... Военными следователями преступные действия боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований квалифицированы по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ", - говорится в сообщении.По данному факту проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение к предусмотренной законом ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению.Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Она вывозила архивные дела редакции и хотела в новом материале рассказать об обстановке в районе. Также во время удара дрона ранения получили оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции, они были доставлены в больницу.
https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984187966.html
курская область
россия
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происшествия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), курская область, россия, большесолдатский район, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Большесолдатский район, Алексей Смирнов (политик)
После гибели главреда курской газеты при атаке ВСУ завели дело

СК: заведено дело о теракте после гибели главреда курской газеты при атаке ВСУ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после удара украинского беспилотника по машине в Курской области и гибели главреда "Народной газеты", сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ведомство установило, что 17 ноября боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и участники наемнических формирований, используя беспилотник, снаряженный взрывным устройством, совершили в селе Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области атаку на служебный автомобиль МВД, в котором находились сотрудник полиции, а также двое сотрудников "Народной газеты".
© Фото : соцсетиГлавный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова
Главный редактор Народной газеты Большесолдатского района Юлия Кузнецова - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Фото : соцсети
Главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова
"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения украинскими вооруженными формированиями теракта против мирного населения в Курской области... Военными следователями преступные действия боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований квалифицированы по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ", - говорится в сообщении.
По данному факту проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение к предусмотренной законом ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению.
Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Она вывозила архивные дела редакции и хотела в новом материале рассказать об обстановке в районе. Также во время удара дрона ранения получили оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции, они были доставлены в больницу.
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