https://ria.ru/20241117/sk-1984269229.html

После гибели главреда курской газеты при атаке ВСУ завели дело

После гибели главреда курской газеты при атаке ВСУ завели дело - РИА Новости, 17.11.2024

После гибели главреда курской газеты при атаке ВСУ завели дело

Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после удара украинского беспилотника по машине в Курской области и гибели главреда "Народной газеты", сообщили РИА РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T17:23

2024-11-17T17:23

2024-11-17T17:32

происшествия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

курская область

россия

большесолдатский район

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после удара украинского беспилотника по машине в Курской области и гибели главреда "Народной газеты", сообщили РИА Новости в СК РФ.Ведомство установило, что 17 ноября боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и участники наемнических формирований, используя беспилотник, снаряженный взрывным устройством, совершили в селе Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области атаку на служебный автомобиль МВД, в котором находились сотрудник полиции, а также двое сотрудников "Народной газеты"."Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения украинскими вооруженными формированиями теракта против мирного населения в Курской области... Военными следователями преступные действия боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований квалифицированы по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ", - говорится в сообщении.По данному факту проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение к предусмотренной законом ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению.Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Она вывозила архивные дела редакции и хотела в новом материале рассказать об обстановке в районе. Также во время удара дрона ранения получили оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции, они были доставлены в больницу.

https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984187966.html

курская область

россия

большесолдатский район

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происшествия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), курская область, россия, большесолдатский район, алексей смирнов (политик)