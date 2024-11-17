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В Псковской области нашли тело подростка, ушедшего из дачного дома - РИА Новости, 17.11.2024
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14:37 17.11.2024 (обновлено: 14:42 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/sk-1984249759.html
В Псковской области нашли тело подростка, ушедшего из дачного дома
В Псковской области нашли тело подростка, ушедшего из дачного дома - РИА Новости, 17.11.2024
В Псковской области нашли тело подростка, ушедшего из дачного дома
Тело 17-летнего подростка, который ушёл из дачного дома в деревне в Великолукском районе Псковской области, обнаружено спустя почти две недели поисков, сообщило РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T14:37
2024-11-17T14:42
происшествия
псковская область
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Тело 17-летнего подростка, который ушёл из дачного дома в деревне в Великолукском районе Псковской области, обнаружено спустя почти две недели поисков, сообщило региональное следственное управление. Как информирует ведомство, 17-летний подросток ушёл из дачного дома в деревне Немково в ночь с 3 на 4 ноября. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, ход и результаты расследования соответствующего уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства. "Сегодня в ходе проводимых 13-ый день поисковых мероприятий обнаружено его тело", - говорится в сообщении. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти юноши, также следователи проверяют все возможные версии его гибели. СУСК РФ по Псковской области благодарит сотрудников полиции, УФСИН, Росгвардии, МЧС, а также представителей поисковых отрядов и волонтеров за участие в поисках пропавшего.
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псковская область
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происшествия, псковская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Псковская область, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Псковской области нашли тело подростка, ушедшего из дачного дома

СК: найдено тело подростка, ушедшего с дачи под Псковом две недели назад

© СУ СК РФ по Псковской области/TelegramСотрудники СК РФ в ходе проводимых поисковых мероприятий в Великолукском районе в Псковской области
Сотрудники СК РФ в ходе проводимых поисковых мероприятий в Великолукском районе в Псковской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© СУ СК РФ по Псковской области/Telegram
Сотрудники СК РФ в ходе проводимых поисковых мероприятий в Великолукском районе в Псковской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Тело 17-летнего подростка, который ушёл из дачного дома в деревне в Великолукском районе Псковской области, обнаружено спустя почти две недели поисков, сообщило региональное следственное управление.
Как информирует ведомство, 17-летний подросток ушёл из дачного дома в деревне Немково в ночь с 3 на 4 ноября. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, ход и результаты расследования соответствующего уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.
"Сегодня в ходе проводимых 13-ый день поисковых мероприятий обнаружено его тело", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти юноши, также следователи проверяют все возможные версии его гибели.
СУСК РФ по Псковской области благодарит сотрудников полиции, УФСИН, Росгвардии, МЧС, а также представителей поисковых отрядов и волонтеров за участие в поисках пропавшего.
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ПроисшествияПсковская областьРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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