https://ria.ru/20241117/sk-1984249759.html

В Псковской области нашли тело подростка, ушедшего из дачного дома

В Псковской области нашли тело подростка, ушедшего из дачного дома - РИА Новости, 17.11.2024

В Псковской области нашли тело подростка, ушедшего из дачного дома

Тело 17-летнего подростка, который ушёл из дачного дома в деревне в Великолукском районе Псковской области, обнаружено спустя почти две недели поисков, сообщило РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T14:37

2024-11-17T14:37

2024-11-17T14:42

происшествия

псковская область

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Тело 17-летнего подростка, который ушёл из дачного дома в деревне в Великолукском районе Псковской области, обнаружено спустя почти две недели поисков, сообщило региональное следственное управление. Как информирует ведомство, 17-летний подросток ушёл из дачного дома в деревне Немково в ночь с 3 на 4 ноября. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, ход и результаты расследования соответствующего уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства. "Сегодня в ходе проводимых 13-ый день поисковых мероприятий обнаружено его тело", - говорится в сообщении. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти юноши, также следователи проверяют все возможные версии его гибели. СУСК РФ по Псковской области благодарит сотрудников полиции, УФСИН, Росгвардии, МЧС, а также представителей поисковых отрядов и волонтеров за участие в поисках пропавшего.

https://ria.ru/20240827/ubiystvo-1968568820.html

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происшествия, псковская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)