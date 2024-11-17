Рейтинг@Mail.ru
"Исламский джихад" сообщил о гибели двух командиров при ударе Израиля - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/siriya-1984286198.html
"Исламский джихад" сообщил о гибели двух командиров при ударе Израиля
"Исламский джихад" сообщил о гибели двух командиров при ударе Израиля - РИА Новости, 17.11.2024
"Исламский джихад" сообщил о гибели двух командиров при ударе Израиля
Двое высокопоставленных членов палестинской группировки "Исламский джихад" погибли в четверг в результате израильского удара по сирийской столице Дамаску,... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T20:54
2024-11-17T20:54
в мире
дамаск (город)
израиль
сирия
исламский джихад
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967892294_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_b1a3fc1574f4badb1d63ab10ef22e0d1.jpg
КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Двое высокопоставленных членов палестинской группировки "Исламский джихад" погибли в четверг в результате израильского удара по сирийской столице Дамаску, заявила группировка. В четверг Израиль нанес авиаудары по районам Маззе и Кудсея в Дамаске. Министерство обороны Сирии заявило, что его жертвами стали 15 человек, ранения получили 16. "Движение "Исламский джихад" оплакивает… группу бойцов, погибших в результате вероломного удара по офисам движения и ряду жилых домов в сирийской столице Дамаске в четверг", - говорится в заявлении группировки. Отмечается, что погибли девять членов группировки, среди них два высокопоставленных командира - Абдельазиз Саид аль-Минави и Расми Юсеф Абу Иса.
https://ria.ru/20241110/tsakhal-1982977671.html
дамаск (город)
израиль
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967892294_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b3d90f81f96ef9659ee740dd004f938.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дамаск (город), израиль, сирия, исламский джихад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Дамаск (город), Израиль, Сирия, Исламский джихад, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Исламский джихад" сообщил о гибели двух командиров при ударе Израиля

"Исламский джихад" сообщил о гибели двух командиров при ударе Израиля по Дамаску

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Двое высокопоставленных членов палестинской группировки "Исламский джихад" погибли в четверг в результате израильского удара по сирийской столице Дамаску, заявила группировка.
В четверг Израиль нанес авиаудары по районам Маззе и Кудсея в Дамаске. Министерство обороны Сирии заявило, что его жертвами стали 15 человек, ранения получили 16.
"Движение "Исламский джихад" оплакивает… группу бойцов, погибших в результате вероломного удара по офисам движения и ряду жилых домов в сирийской столице Дамаске в четверг", - говорится в заявлении группировки.
Отмечается, что погибли девять членов группировки, среди них два высокопоставленных командира - Абдельазиз Саид аль-Минави и Расми Юсеф Абу Иса.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы оперативного штаба "Исламского джихада"
10 ноября, 23:43
 
В миреДамаск (город)ИзраильСирияИсламский джихадОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала