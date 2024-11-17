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"Исламский джихад" сообщил о гибели двух командиров при ударе Израиля
"Исламский джихад" сообщил о гибели двух командиров при ударе Израиля - РИА Новости, 17.11.2024
"Исламский джихад" сообщил о гибели двух командиров при ударе Израиля
Двое высокопоставленных членов палестинской группировки "Исламский джихад" погибли в четверг в результате израильского удара по сирийской столице Дамаску,... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T20:54
2024-11-17T20:54
2024-11-17T20:54
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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Двое высокопоставленных членов палестинской группировки "Исламский джихад" погибли в четверг в результате израильского удара по сирийской столице Дамаску, заявила группировка. В четверг Израиль нанес авиаудары по районам Маззе и Кудсея в Дамаске. Министерство обороны Сирии заявило, что его жертвами стали 15 человек, ранения получили 16. "Движение "Исламский джихад" оплакивает… группу бойцов, погибших в результате вероломного удара по офисам движения и ряду жилых домов в сирийской столице Дамаске в четверг", - говорится в заявлении группировки. Отмечается, что погибли девять членов группировки, среди них два высокопоставленных командира - Абдельазиз Саид аль-Минави и Расми Юсеф Абу Иса.
https://ria.ru/20241110/tsakhal-1982977671.html
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в мире, дамаск (город), израиль, сирия, исламский джихад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Дамаск (город), Израиль, Сирия, Исламский джихад, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Исламский джихад" сообщил о гибели двух командиров при ударе Израиля
"Исламский джихад" сообщил о гибели двух командиров при ударе Израиля по Дамаску