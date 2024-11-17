https://ria.ru/20241117/sikorskiy-1984297421.html
Украине могут отдать здание российского консульства, заявили в МИД Польши
Украине могут отдать здание российского консульства, заявили в МИД Польши - РИА Новости, 17.11.2024
Украине могут отдать здание российского консульства, заявили в МИД Польши
Польша может отдать Украине здание российского консульства в Познани, заявил журналистам министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T23:39
2024-11-17T23:39
2024-11-17T23:39
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ВАРШАВА, 17 ноя - РИА Новости. Польша может отдать Украине здание российского консульства в Познани, заявил журналистам министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. "Договор аренды этой недвижимости истекает в конце этого месяца. Сейчас речь идет о десятке дней. Сегодняшняя сеть украинских консульств, учитывая беспрецедентный рост числа украинских граждан в Польше, не отражает консульских потребностей. Имейте в виду, что консульства занимаются практическими делами - это всевозможные законодательные акты, рождаются дети, люди умирают", - заявил Сикорский журналистам в воскресенье. Отвечая на вопрос, может ли быть отдано Украине здание консульства в Познани, он отметил, что на такую просьбу украинской стороны в республике "посмотрели бы с величайшей симпатией". Ранее Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Польские власти дали время на закрытие консульства и выезда дипломатов до 30 ноября.
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в мире, польша, познань, украина, радослав сикорский
В мире, Польша, Познань, Украина, Радослав Сикорский
Украине могут отдать здание российского консульства, заявили в МИД Польши
Сикорский: Польша может отдать Украине здание российского консульства в Познани
ВАРШАВА, 17 ноя - РИА Новости. Польша может отдать Украине здание российского консульства в Познани, заявил журналистам министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.
"Договор аренды этой недвижимости истекает в конце этого месяца. Сейчас речь идет о десятке дней. Сегодняшняя сеть украинских консульств, учитывая беспрецедентный рост числа украинских граждан в Польше, не отражает консульских потребностей. Имейте в виду, что консульства занимаются практическими делами - это всевозможные законодательные акты, рождаются дети, люди умирают", - заявил Сикорский журналистам в воскресенье.
Отвечая на вопрос, может ли быть отдано Украине здание консульства в Познани, он отметил, что на такую просьбу украинской стороны в республике "посмотрели бы с величайшей симпатией".
Ранее Сикорский отозвал согласие на работу консульства России
в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве
якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Польские власти дали время на закрытие консульства и выезда дипломатов до 30 ноября.