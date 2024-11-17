https://ria.ru/20241117/sikorskiy-1984290777.html

Глава МИД Польши пообещал лишить Мачеревича Ордена белого орла

Глава МИД Польши пообещал лишить Мачеревича Ордена белого орла - РИА Новости, 17.11.2024

Глава МИД Польши пообещал лишить Мачеревича Ордена белого орла

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, претендующий на пост президента страны, пообещал в случае своей победы на выборах немедленно лишить экс-клаву комиссии по... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T21:54

2024-11-17T21:54

2024-11-17T21:54

в мире

польша

варшава

антони мачеревич

радослав сикорский

анджей дуда

право и справедливость

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ВАРШАВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский, претендующий на пост президента страны, пообещал в случае своей победы на выборах немедленно лишить экс-клаву комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича высшей награды Польши - Ордена белого орла. Ранее вице-спикер польского парламента Влодимеж Чажастый обратился к действующему президенту Анджею Дуде с просьбой лишить Мачеревича ордена Белого орла, после того как был оглашен рапорт о проверке деятельности комиссии. На основании этого документа в отношении ее членов было подготовлено 41 заявление в прокуратуру. В 24 заявлениях, касающихся лично Мачеревича, идет речь о превышении полномочий с целью получения личной выгоды, о ненадлежащем исполнении обязанностей, нарушении законодательства, предоставлении ложной информации, неисполнении решений суда, подделке документов и взятках. Дуда отказался лишать Мачеревича награды. "Я лишу Ордена белого орла Антони Мачеревича. Клянусь, я сделаю это в первый же день (президентства - ред.)", - сказал Сикорский, выступая в воскресенье перед избирателями. Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель "Права и справедливости" Анджей Дуда в соответствии с конституцией страны не сможет принять в них участие. Пока официально о намерении участвовать в выборах заявили лишь спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы". Партия нынешнего премьера Польши Дональда Туска по итогам праймериз определит своего кандидата в президенты, выбрав между главой МИД Радославом Сикорским и мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" своего кандидата пока не представила.

https://ria.ru/20241115/zaharova-1984067186.html

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в мире, польша, варшава, антони мачеревич, радослав сикорский, анджей дуда, право и справедливость