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Глава МИД Польши пообещал лишить Мачеревича Ордена белого орла - РИА Новости, 17.11.2024
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21:54 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/sikorskiy-1984290777.html
Глава МИД Польши пообещал лишить Мачеревича Ордена белого орла
Глава МИД Польши пообещал лишить Мачеревича Ордена белого орла - РИА Новости, 17.11.2024
Глава МИД Польши пообещал лишить Мачеревича Ордена белого орла
Глава МИД Польши Радослав Сикорский, претендующий на пост президента страны, пообещал в случае своей победы на выборах немедленно лишить экс-клаву комиссии по... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T21:54
2024-11-17T21:54
в мире
польша
варшава
антони мачеревич
радослав сикорский
анджей дуда
право и справедливость
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ВАРШАВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский, претендующий на пост президента страны, пообещал в случае своей победы на выборах немедленно лишить экс-клаву комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича высшей награды Польши - Ордена белого орла. Ранее вице-спикер польского парламента Влодимеж Чажастый обратился к действующему президенту Анджею Дуде с просьбой лишить Мачеревича ордена Белого орла, после того как был оглашен рапорт о проверке деятельности комиссии. На основании этого документа в отношении ее членов было подготовлено 41 заявление в прокуратуру. В 24 заявлениях, касающихся лично Мачеревича, идет речь о превышении полномочий с целью получения личной выгоды, о ненадлежащем исполнении обязанностей, нарушении законодательства, предоставлении ложной информации, неисполнении решений суда, подделке документов и взятках. Дуда отказался лишать Мачеревича награды. "Я лишу Ордена белого орла Антони Мачеревича. Клянусь, я сделаю это в первый же день (президентства - ред.)", - сказал Сикорский, выступая в воскресенье перед избирателями. Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель "Права и справедливости" Анджей Дуда в соответствии с конституцией страны не сможет принять в них участие. Пока официально о намерении участвовать в выборах заявили лишь спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы". Партия нынешнего премьера Польши Дональда Туска по итогам праймериз определит своего кандидата в президенты, выбрав между главой МИД Радославом Сикорским и мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" своего кандидата пока не представила.
https://ria.ru/20241115/zaharova-1984067186.html
https://ria.ru/20240919/polsha-1973506064.html
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в мире, польша, варшава, антони мачеревич, радослав сикорский, анджей дуда, право и справедливость
В мире, Польша, Варшава, Антони Мачеревич, Радослав Сикорский, Анджей Дуда, Право и справедливость
Глава МИД Польши пообещал лишить Мачеревича Ордена белого орла

Глава МИД Польши хочет лишить Мачеревича высшей награды, если победит на выборах

© AP Photo / Ebrahim NorooziРадослав Сикорский
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Радослав Сикорский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский, претендующий на пост президента страны, пообещал в случае своей победы на выборах немедленно лишить экс-клаву комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича высшей награды Польши - Ордена белого орла.
Ранее вице-спикер польского парламента Влодимеж Чажастый обратился к действующему президенту Анджею Дуде с просьбой лишить Мачеревича ордена Белого орла, после того как был оглашен рапорт о проверке деятельности комиссии. На основании этого документа в отношении ее членов было подготовлено 41 заявление в прокуратуру. В 24 заявлениях, касающихся лично Мачеревича, идет речь о превышении полномочий с целью получения личной выгоды, о ненадлежащем исполнении обязанностей, нарушении законодательства, предоставлении ложной информации, неисполнении решений суда, подделке документов и взятках. Дуда отказался лишать Мачеревича награды.
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"Я лишу Ордена белого орла Антони Мачеревича. Клянусь, я сделаю это в первый же день (президентства - ред.)", - сказал Сикорский, выступая в воскресенье перед избирателями.
Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель "Права и справедливости" Анджей Дуда в соответствии с конституцией страны не сможет принять в них участие. Пока официально о намерении участвовать в выборах заявили лишь спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы".
Партия нынешнего премьера Польши Дональда Туска по итогам праймериз определит своего кандидата в президенты, выбрав между главой МИД Радославом Сикорским и мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.
Крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" своего кандидата пока не представила.
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В миреПольшаВаршаваАнтони МачеревичРадослав СикорскийАнджей ДудаПраво и справедливость
 
 
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