Глава МИД Польши пообещал лишить Мачеревича Ордена белого орла
Глава МИД Польши хочет лишить Мачеревича высшей награды, если победит на выборах
© AP Photo / Ebrahim NorooziРадослав Сикорский
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский, претендующий на пост президента страны, пообещал в случае своей победы на выборах немедленно лишить экс-клаву комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича высшей награды Польши - Ордена белого орла.
Ранее вице-спикер польского парламента Влодимеж Чажастый обратился к действующему президенту Анджею Дуде с просьбой лишить Мачеревича ордена Белого орла, после того как был оглашен рапорт о проверке деятельности комиссии. На основании этого документа в отношении ее членов было подготовлено 41 заявление в прокуратуру. В 24 заявлениях, касающихся лично Мачеревича, идет речь о превышении полномочий с целью получения личной выгоды, о ненадлежащем исполнении обязанностей, нарушении законодательства, предоставлении ложной информации, неисполнении решений суда, подделке документов и взятках. Дуда отказался лишать Мачеревича награды.
Захарова назвала позицию Польши по Украине цинизмом
15 ноября, 19:30
"Я лишу Ордена белого орла Антони Мачеревича. Клянусь, я сделаю это в первый же день (президентства - ред.)", - сказал Сикорский, выступая в воскресенье перед избирателями.
Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель "Права и справедливости" Анджей Дуда в соответствии с конституцией страны не сможет принять в них участие. Пока официально о намерении участвовать в выборах заявили лишь спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы".
Партия нынешнего премьера Польши Дональда Туска по итогам праймериз определит своего кандидата в президенты, выбрав между главой МИД Радославом Сикорским и мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.
Крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" своего кандидата пока не представила.
Польша будет решать судьбу Украины и Европы
19 сентября, 08:00