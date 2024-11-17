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Глава МИД Украины сделал заявление после удара российских войск - РИА Новости, 17.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/sibiga-1984236860.html
Глава МИД Украины сделал заявление после удара российских войск
Глава МИД Украины сделал заявление после удара российских войск - РИА Новости, 17.11.2024
Глава МИД Украины сделал заявление после удара российских войск
Российские военные нанесли один из самых массированных ударов по объектам на Украине, написал в соцсети X глава МИД страны Андрей Сибига. "Россия нанесла одну... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T11:48
2024-11-17T11:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей сибига
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли один из самых массированных ударов по объектам на Украине, написал в соцсети X глава МИД страны Андрей Сибига. "Россия нанесла одну из крупнейших воздушных атак: беспилотники и ракеты..." — говорится в публикации. Он добавил, что Украине нужен мир через силу, а не через умиротворение. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241117/mask-1984232052.html
https://ria.ru/20241117/ukraina-1984221362.html
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в мире, украина, андрей сибига, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Сибига, Вооруженные силы Украины, Россия
Глава МИД Украины сделал заявление после удара российских войск

Глава МИД Украины Сибига заявил об одной из крупнейших воздушных атак ВС России

© РИА Новости / Минобороны РФБоевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М"
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Минобороны РФ
Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М". Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли один из самых массированных ударов по объектам на Украине, написал в соцсети X глава МИД страны Андрей Сибига.

"Россия нанесла одну из крупнейших воздушных атак: беспилотники и ракеты..." — говорится в публикации.
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Он добавил, что Украине нужен мир через силу, а не через умиротворение.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАндрей СибигаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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