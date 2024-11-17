Глава МИД Украины сделал заявление после удара российских войск
Глава МИД Украины Сибига заявил об одной из крупнейших воздушных атак ВС России
Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М". Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли один из самых массированных ударов по объектам на Украине, написал в соцсети X глава МИД страны Андрей Сибига.
"Россия нанесла одну из крупнейших воздушных атак: беспилотники и ракеты..." — говорится в публикации.
"Россия нанесла одну из крупнейших воздушных атак: беспилотники и ракеты..." — говорится в публикации.
Он добавил, что Украине нужен мир через силу, а не через умиротворение.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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