https://ria.ru/20241117/sibiga-1984236860.html

Глава МИД Украины сделал заявление после удара российских войск

Глава МИД Украины сделал заявление после удара российских войск - РИА Новости, 17.11.2024

Глава МИД Украины сделал заявление после удара российских войск

Российские военные нанесли один из самых массированных ударов по объектам на Украине, написал в соцсети X глава МИД страны Андрей Сибига. "Россия нанесла одну... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T11:48

2024-11-17T11:48

2024-11-17T11:48

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли один из самых массированных ударов по объектам на Украине, написал в соцсети X глава МИД страны Андрей Сибига. "Россия нанесла одну из крупнейших воздушных атак: беспилотники и ракеты..." — говорится в публикации. Он добавил, что Украине нужен мир через силу, а не через умиротворение. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241117/mask-1984232052.html

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в мире, украина, андрей сибига, вооруженные силы украины, россия