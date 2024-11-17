https://ria.ru/20241117/sholts-1984262430.html

"Как-то связано?" Шольцу задали неудобный вопрос после разговора с Путиным

"Как-то связано?" Шольцу задали неудобный вопрос после разговора с Путиным - РИА Новости, 17.11.2024

"Как-то связано?" Шольцу задали неудобный вопрос после разговора с Путиным

Пользователи соцсети X заподозрили канцлера ФРГ Олафа Шольца в неискренности намерений во время телефонного разговора с Владимиром Путиным. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T16:13

2024-11-17T16:13

2024-11-17T16:13

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олаф шольц

владимир путин

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дмитрий песков

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X заподозрили канцлера ФРГ Олафа Шольца в неискренности намерений во время телефонного разговора с Владимиром Путиным.Согласно словам самого немецкого политика, он пообщался с президентом России и призвал к переговорам для достижения "справедливого мира"."Теперь ты звонишь Путину и просишь мира? Это как-то связано с победой Трампа на выборах?" — спросил Acebob."Никто в это не верит, ты пытался показать, будто твой голос важен", — заявил KKexplore."Очень забавно. Ты только что проснулся?" — удивилась Tracey."Перестань усложнять нашу жизнь этой пустой риторикой", — призвал Matti."Сколько мирных предложений уже выдвинул Путин? Украина не хочет мира, она хочет бесконечной войны с бесконечным западным финансированием", — написал The Saviour.В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, разговор был деловым, детальным и весьма откровенным.

https://ria.ru/20241117/svo-1984251679.html

https://ria.ru/20241117/ukraintsy-1984243087.html

https://ria.ru/20241117/zelenskiy-1984235881.html

россия

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в мире, россия, германия, олаф шольц, владимир путин, украина, дмитрий песков