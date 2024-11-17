https://ria.ru/20241117/sholts-1984252663.html
Шольц назвал разговор с Путиным важным
Шольц назвал разговор с Путиным важным - РИА Новости, 17.11.2024
Шольц назвал разговор с Путиным важным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал разговор с российским лидером Владимиром Путиным важным и подробным и вновь подчеркнул, что Киев может положиться наг Берлин,... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T15:10
2024-11-17T15:10
2024-11-17T15:25
германия
в мире
олаф шольц
владимир путин
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БЕРЛИН, 17 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал разговор с российским лидером Владимиром Путиным важным и подробным и вновь подчеркнул, что Киев может положиться наг Берлин, общение с прессой в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Welt.В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.Комментируя этот разговор с Путиным, Шольц заявил, что переговоры были "важны"."Разговор был очень подробным, но также способствующим осознанию того, что российский президент не сильно изменился в своих взглядах на эту войну, что не является хорошей новостью. Но именно поэтому так важно, чтобы мы очень четко придерживались принципиального подхода, а именно: Украина может на нас положиться", - сказал Шольц журналистам в Рио-де-Жанейро, куда он прибыл на саммит "большой двадцатки".Канцлер ФРГ также отметил, что важен принцип, согласно которому без Украины не должно приниматься никаких решений.
https://ria.ru/20241117/sholts-1984229205.html
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германия, в мире, олаф шольц, владимир путин, украина
Германия, В мире, Олаф Шольц, Владимир Путин, Украина
Шольц назвал разговор с Путиным важным
Шольц назвал разговор с Путиным важным и подробным