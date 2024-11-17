https://ria.ru/20241117/sholts-1984229205.html

В бундестаге неожиданно высказались о Путине после его беседы с Шольцем

В бундестаге неожиданно высказались о Путине после его беседы с Шольцем - РИА Новости, 17.11.2024

В бундестаге неожиданно высказались о Путине после его беседы с Шольцем

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман поинтересовалась в соцсети X у канцлера Германии Олафа Шольца ответом президента России... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T10:16

2024-11-17T10:16

2024-11-17T19:07

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман поинтересовалась в соцсети X у канцлера Германии Олафа Шольца ответом президента России Владимира Путина на его просьбу вывести войска из зоны спецоперации. "Меня больше интересует реакция Путина, уважаемый канцлер", — написала она. Так Штрак-Циммерман ответила на пост Шольца, что во время разговора с Путиным он попросил его вывести войска с территории Украины. Накануне пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре Путина и Шольца. В пресс-релизе отмечается, что стороны обменялись мнениями о ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20241117/ukraina-1984221362.html

https://ria.ru/20241117/zelenskiy-1984224976.html

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в мире, россия, владимир путин, германия, олаф шольц, украина