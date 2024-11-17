Рейтинг@Mail.ru
В бундестаге неожиданно высказались о Путине после его беседы с Шольцем - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:16 17.11.2024 (обновлено: 19:07 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/sholts-1984229205.html
В бундестаге неожиданно высказались о Путине после его беседы с Шольцем
В бундестаге неожиданно высказались о Путине после его беседы с Шольцем - РИА Новости, 17.11.2024
В бундестаге неожиданно высказались о Путине после его беседы с Шольцем
Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман поинтересовалась в соцсети X у канцлера Германии Олафа Шольца ответом президента России... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T10:16
2024-11-17T19:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
германия
олаф шольц
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман поинтересовалась в соцсети X у канцлера Германии Олафа Шольца ответом президента России Владимира Путина на его просьбу вывести войска из зоны спецоперации. "Меня больше интересует реакция Путина, уважаемый канцлер", — написала она. Так Штрак-Циммерман ответила на пост Шольца, что во время разговора с Путиным он попросил его вывести войска с территории Украины. Накануне пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре Путина и Шольца. В пресс-релизе отмечается, что стороны обменялись мнениями о ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241117/ukraina-1984221362.html
https://ria.ru/20241117/zelenskiy-1984224976.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, германия, олаф шольц, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Германия, Олаф Шольц, Украина
В бундестаге неожиданно высказались о Путине после его беседы с Шольцем

Депутат бундестага спросила у Шольца о реакции Путина на его просьбу по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман поинтересовалась в соцсети X у канцлера Германии Олафа Шольца ответом президента России Владимира Путина на его просьбу вывести войска из зоны спецоперации.

"Меня больше интересует реакция Путина, уважаемый канцлер", — написала она.
Ракета Storm Shadow / SCALP - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
В Британии раскрыли, чего лишилась Украина
Вчера, 08:46
Так Штрак-Циммерман ответила на пост Шольца, что во время разговора с Путиным он попросил его вывести войска с территории Украины.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре Путина и Шольца.

В пресс-релизе отмечается, что стороны обменялись мнениями о ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
"Всего неделя". Заявление Зеленского вызвало недоумение во Франции
Вчера, 09:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинГерманияОлаф ШольцУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала