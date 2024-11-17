В бундестаге неожиданно высказались о Путине после его беседы с Шольцем
Депутат бундестага спросила у Шольца о реакции Путина на его просьбу по Украине
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман поинтересовалась в соцсети X у канцлера Германии Олафа Шольца ответом президента России Владимира Путина на его просьбу вывести войска из зоны спецоперации.
"Меня больше интересует реакция Путина, уважаемый канцлер", — написала она.
"Меня больше интересует реакция Путина, уважаемый канцлер", — написала она.
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Так Штрак-Циммерман ответила на пост Шольца, что во время разговора с Путиным он попросил его вывести войска с территории Украины.
Накануне пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре Путина и Шольца.
В пресс-релизе отмечается, что стороны обменялись мнениями о ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.
Накануне пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре Путина и Шольца.
В пресс-релизе отмечается, что стороны обменялись мнениями о ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.