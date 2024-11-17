Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/sevastopol-1984223158.html
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу - РИА Новости, 17.11.2024
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу
Морской пассажирский транспорт Севастополя прекратил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T09:18
2024-11-17T09:18
севастополь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579995261_0:174:3077:1904_1920x0_80_0_0_d674f87219df109e2fd9caf4e44c88c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя прекратил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства. Причины приостановки работы не сообщаются.
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579995261_25:0:2754:2047_1920x0_80_0_0_fa38ce67de498a6a197d37ad6edd1998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, общество
Севастополь, Общество
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу

Катера и паромы в Севастополе приостановили работу

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя прекратил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства.
Причины приостановки работы не сообщаются.
 
СевастопольОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала