https://ria.ru/20241117/sevastopol-1984223158.html
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу - РИА Новости, 17.11.2024
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу
Морской пассажирский транспорт Севастополя прекратил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T09:18
2024-11-17T09:18
2024-11-17T09:18
севастополь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579995261_0:174:3077:1904_1920x0_80_0_0_d674f87219df109e2fd9caf4e44c88c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя прекратил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства. Причины приостановки работы не сообщаются.
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579995261_25:0:2754:2047_1920x0_80_0_0_fa38ce67de498a6a197d37ad6edd1998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, общество
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости.
Морской пассажирский транспорт Севастополя прекратил работу, сообщил департамент
транспорта в Севастополе.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства.
Причины приостановки работы не сообщаются.