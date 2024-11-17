https://ria.ru/20241117/serbiya-1984292828.html

Число погибших при трагедии в Нови-Саде возросло до 15 человек

Число погибших при трагедии в Нови-Саде возросло до 15 человек - РИА Новости, 17.11.2024

Число погибших при трагедии в Нови-Саде возросло до 15 человек

Число погибших при обрушении козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад в Сербии 1 ноября возросло до 15 человек, сообщила директор Университетского... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T22:25

2024-11-17T22:25

2024-11-17T22:25

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БЕЛГРАД, 17 ноя – РИА Новости. Число погибших при обрушении козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад в Сербии 1 ноября возросло до 15 человек, сообщила директор Университетского клинического центра автономного края Воеводина Весна Туркулов. На железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Ранее сообщалось о гибели 14 человек, в том числе двух девочек пяти и девяти лет, все сербские граждане, кроме одного гражданина Северной Македонии. Еще трое получили тяжелые травмы при обрушении и проходили лечение в университетском клиническом центре в Нови-Саде. "С сожалением мы должны сообщить, что сегодня, спустя 17 дней после трагических событий на железнодорожном вокзале, скончалась ещё одна жертва несчастья, которое произошло в Нови-Саде. Речь идёт о девочке, которая была наиболее серьезно травмирована", - заявила профессор Туркулов в эфире Радио и телевидения Сербии. В воскресенье участники протестной акции собрались через соцсети и около полудня в воскресенье (14.00 мск) стали перекрывать перекресток улицы Яше Томича и бульвара Освобождения перед железнодорожным вокзалом. Блокада продолжалась до 18.00 (20.00 мск). Полиция не вмешивалась. Сам вокзал после трагедии не работает, поезда из Белграда ходят до пригорода Нови-Сада - Петроварадина. Представители ряда оппозиционных движений и НПО ранее провели несколько акций в Белграде и Нови-Саде и передали свои требования властям. Среди них: отставка премьера и экс-мэра Нови-Сада Милоша Вучевича, нынешнего мэра Нови-Сада Милана Джурича, обнародование договоров о реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, задержание всех виновных в гибели 14 человек и внеочередной контроль всех инфраструктурных проектов за последние 10 лет. Глава государства Александр Вучич ранее заявил, что "пока протестующие ведут себя мирно, в этом нет проблемы". Протестующие из-за гибели 14 человек 8 ноября блокировали один из главных мостов города – Варадинский - с требованием отставок руководства страны, движение транспорта по нему было перекрыто с вечера до полуночи, акция прошла мирно. Участники массовой акции протеста в Нови-Саде в ночь на 6 ноября сорвали сербские флаги с офиса правящей Сербской прогрессивной партии и исписали вход красной краской. Затем некоторые протестующие забросали камнями и пиротехникой, разбили окна, сломали камеры, исписали краской здание городской администрации и вылили перед ним фекалии из автоцистерны. Полиция отвечала из здания специальным спреем, затем большинство участников протеста разошлись. В связи с беспорядками на месте и в последующие дни были задержаны более 10 человек. Один из лидеров оппозиции в Сербии депутат Мариника Тепич утверждала, что беспорядки на протесте в городе Нови-Сад устроили "подосланные элементы", а не их сторонники и не обычные граждане. Президент Александр Вучич ранее заявлял, что последуют новые отставки после главы минстроя Сербии Горана Весича, который 5 ноября официально подал заявление "из чувства ответственности", но отказался взять на себя вину за гибель 14 человек.

https://ria.ru/20241117/protesty-1984271130.html

https://ria.ru/20241116/kallas-1984151863.html

https://ria.ru/20240831/sdelka-1969628187.html

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в мире, сербия, белград (город), северная македония, александр вучич, милош вучевич