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Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели - РИА Новости, 17.11.2024
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05:52 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/samolet-1984212540.html
Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели
Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели - РИА Новости, 17.11.2024
Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели
Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели, он ушел на запасной аэродром на Камчатку, сообщил РИА Новости представитель магаданского... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T05:52
2024-11-17T05:52
происшествия
магадан
новосибирск
аэропорты
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МАГАДАН, 17 ноя - РИА Новости. Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели, он ушел на запасной аэродром на Камчатку, сообщил РИА Новости представитель магаданского аэропорта. "Аэропорт Магадана официально открыт, но пилоты сами принимают решение о посадках и вылетах. В данном случае экипаж судна посчитал нужным отправиться на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский. В аэропорту Магадана метель. Люди в аэропорту Магадана ждут прибытия самолета", — рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241112/magadan-1983212186.html
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происшествия, магадан, новосибирск, аэропорты
Происшествия, Магадан, Новосибирск, Аэропорты
Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели

Из-за метели в Магадане самолет из Новосибирска ушел на запасной аэродром

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураАэропорт Магадана
Аэропорт Магадана - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Аэропорт Магадана. Архивное фото
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МАГАДАН, 17 ноя - РИА Новости. Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели, он ушел на запасной аэродром на Камчатку, сообщил РИА Новости представитель магаданского аэропорта.
"Аэропорт Магадана официально открыт, но пилоты сами принимают решение о посадках и вылетах. В данном случае экипаж судна посчитал нужным отправиться на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский. В аэропорту Магадана метель. Люди в аэропорту Магадана ждут прибытия самолета", — рассказал собеседник агентства.
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ПроисшествияМагаданНовосибирскАэропорты
 
 
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