https://ria.ru/20241117/samolet-1984212540.html

Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели

Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели - РИА Новости, 17.11.2024

Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели

Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели, он ушел на запасной аэродром на Камчатку, сообщил РИА Новости представитель магаданского... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T05:52

2024-11-17T05:52

2024-11-17T05:52

происшествия

магадан

новосибирск

аэропорты

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МАГАДАН, 17 ноя - РИА Новости. Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели, он ушел на запасной аэродром на Камчатку, сообщил РИА Новости представитель магаданского аэропорта. "Аэропорт Магадана официально открыт, но пилоты сами принимают решение о посадках и вылетах. В данном случае экипаж судна посчитал нужным отправиться на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский. В аэропорту Магадана метель. Люди в аэропорту Магадана ждут прибытия самолета", — рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241112/magadan-1983212186.html

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происшествия, магадан, новосибирск, аэропорты