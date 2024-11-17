https://ria.ru/20241117/samara-1984284045.html

В Самаре завели дело после избиения девочки школьниками

В Самаре завели дело после избиения девочки школьниками - РИА Новости, 17.11.2024

В Самаре завели дело после избиения девочки школьниками

Школьники избили девочку в Самаре, следователи завели уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщается в Telegram-канале СУСК РФ по региону. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T20:16

2024-11-17T20:16

2024-11-17T20:16

происшествия

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САРАТОВ, 17 ноя - РИА Новости. Школьники избили девочку в Самаре, следователи завели уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщается в Telegram-канале СУСК РФ по региону. "В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщалось, что в Самаре учащиеся школы избили несовершеннолетнюю девочку. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают участников драки и обстоятельства конфликта, добавили в ведомстве. В Telegram-канале региональной прокуратуры, в свою очередь, сообщили, что ведомство взяло на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

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происшествия, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф)