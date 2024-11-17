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В Самаре завели дело после избиения девочки школьниками - РИА Новости, 17.11.2024
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20:16 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/samara-1984284045.html
В Самаре завели дело после избиения девочки школьниками
В Самаре завели дело после избиения девочки школьниками - РИА Новости, 17.11.2024
В Самаре завели дело после избиения девочки школьниками
Школьники избили девочку в Самаре, следователи завели уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщается в Telegram-канале СУСК РФ по региону. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T20:16
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происшествия
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россия
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САРАТОВ, 17 ноя - РИА Новости. Школьники избили девочку в Самаре, следователи завели уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщается в Telegram-канале СУСК РФ по региону. "В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщалось, что в Самаре учащиеся школы избили несовершеннолетнюю девочку. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают участников драки и обстоятельства конфликта, добавили в ведомстве. В Telegram-канале региональной прокуратуры, в свою очередь, сообщили, что ведомство взяло на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
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происшествия, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре завели дело после избиения девочки школьниками

СК: в Самаре школьники избили девочку, заведено уголовное дело о хулиганстве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 17 ноя - РИА Новости. Школьники избили девочку в Самаре, следователи завели уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщается в Telegram-канале СУСК РФ по региону.
"В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщалось, что в Самаре учащиеся школы избили несовершеннолетнюю девочку. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают участников драки и обстоятельства конфликта, добавили в ведомстве.
В Telegram-канале региональной прокуратуры, в свою очередь, сообщили, что ведомство взяло на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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ПроисшествияСамараРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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