Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине приостановили морское сообщение с материком из-за непогоды - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:51 17.11.2024 (обновлено: 02:21 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/sakhalin-1984204801.html
На Сахалине приостановили морское сообщение с материком из-за непогоды
На Сахалине приостановили морское сообщение с материком из-за непогоды - РИА Новости, 17.11.2024
На Сахалине приостановили морское сообщение с материком из-за непогоды
Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с ночи воскресенья закрыта по погодным условиям, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T01:51
2024-11-17T02:21
холмск
ванино
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893615221_0:119:3077:1850_1920x0_80_0_0_2439ad6df4345d05c4ea37221ccd1282.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с ночи воскресенья закрыта по погодным условиям, сообщает региональный главк МЧС России. "Паромная переправа Ванино – Холмск в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе будет закрыта с начала суток 17 ноября", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. Паромы будут пережидать непогоду на материковой стороне.
https://ria.ru/20241114/turisticheskiy_nalog-1983643319.html
холмск
ванино
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893615221_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_30f88bb483a422c3626dafe52a501efc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
холмск, ванино, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Холмск, Ванино, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Сахалине приостановили морское сообщение с материком из-за непогоды

На Сахалине закрыли паромную переправу Холмск — Ванино из-за непогоды

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкПорт Холмск на Сахалине
Порт Холмск на Сахалине - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Порт Холмск на Сахалине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с ночи воскресенья закрыта по погодным условиям, сообщает региональный главк МЧС России.
"Паромная переправа Ванино – Холмск в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе будет закрыта с начала суток 17 ноября", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
Паромы будут пережидать непогоду на материковой стороне.
Вид на вечерний Холмск с залива Невельского Татарского пролива Японского моря - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
На Сахалине в 2025 году планируют ввести туристический налог
14 ноября, 03:56
 
ХолмскВаниноСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала