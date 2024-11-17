https://ria.ru/20241117/sakhalin-1984204801.html

На Сахалине приостановили морское сообщение с материком из-за непогоды

На Сахалине приостановили морское сообщение с материком из-за непогоды - РИА Новости, 17.11.2024

На Сахалине приостановили морское сообщение с материком из-за непогоды

Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с ночи воскресенья закрыта по погодным условиям, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T01:51

2024-11-17T01:51

2024-11-17T02:21

холмск

ванино

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с ночи воскресенья закрыта по погодным условиям, сообщает региональный главк МЧС России. "Паромная переправа Ванино – Холмск в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе будет закрыта с начала суток 17 ноября", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. Паромы будут пережидать непогоду на материковой стороне.

https://ria.ru/20241114/turisticheskiy_nalog-1983643319.html

холмск

ванино

сахалин

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холмск, ванино, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)