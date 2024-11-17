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На Сахалине приостановили морское сообщение с материком из-за непогоды
На Сахалине приостановили морское сообщение с материком из-за непогоды - РИА Новости, 17.11.2024
На Сахалине приостановили морское сообщение с материком из-за непогоды
Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с ночи воскресенья закрыта по погодным условиям, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T01:51
2024-11-17T01:51
2024-11-17T02:21
холмск
ванино
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с ночи воскресенья закрыта по погодным условиям, сообщает региональный главк МЧС России. "Паромная переправа Ванино – Холмск в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе будет закрыта с начала суток 17 ноября", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. Паромы будут пережидать непогоду на материковой стороне.
https://ria.ru/20241114/turisticheskiy_nalog-1983643319.html
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холмск, ванино, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Холмск, Ванино, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Сахалине приостановили морское сообщение с материком из-за непогоды
На Сахалине закрыли паромную переправу Холмск — Ванино из-за непогоды