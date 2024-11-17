https://ria.ru/20241117/respublikantsy-1984252156.html

Республиканцы против Гетца на посту генпрокурора США, пишут СМИ

Республиканцы против Гетца на посту генпрокурора США, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2024

Республиканцы против Гетца на посту генпрокурора США, пишут СМИ

Более половины сенаторов-республиканцев США не поддерживают кандидатуру бывшего конгрессмена Мэтта Гетца на пост генерального прокурора страны и главы минюста,... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T15:02

2024-11-17T15:02

2024-11-17T15:02

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более половины сенаторов-республиканцев США не поддерживают кандидатуру бывшего конгрессмена Мэтта Гетца на пост генерального прокурора страны и главы минюста, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники. Ранее победивший на президентских выборах США Дональд Трамп предложил выдвинуть Гетца на должность главы министерства юстиции и генпрокурора. "Более половины республиканцев в Сенате, включая некоторых на руководящих должностях, в частном порядке говорят, что не видят пути для утверждения... Мэтта Гетца... на пост генерального прокурора и не поддержат его на посту главы министерства юстиции", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, говорившие на условиях анонимности. Более 15 источников среди республиканцев сообщили, что в Сенате недостаточно голосов для утверждения Гетца. Телеканал также сообщает, что Трамп и его команда "уверены в утверждении назначенного генпрокурора Гетца" и сосредоточены на этом. Ранее телеканал NBC News сообщал, что предложение победившего на выборах в США Дональда Трампа выдвинуть на пост главы министерства юстиции и генпрокурора конгрессмена Мэтта Гетца шокировало работников ведомства, некоторые посчитали это решение "безумием". По данным NBC News, Гетц, в отношении которого ранее велось федеральное расследование, закончившееся без предъявления обвинений, регулярно критиковал как минюст, так и ФБР, в том числе призывая лишить бюро финансирования и упразднить его. Комитет по этике вел расследование в отношении Гетца с 2021 года, хотя этот процесс неоднократно приостанавливался. Обвинения включали предполагаемые сексуальные домогательства, употребление наркотиков, принятие неподобающих подарков и препятствование правосудию. Гетц отрицал все обвинения.

https://ria.ru/20241109/amerika-1982659641.html

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в мире, сша, мэтт гетц, дональд трамп, фбр, выборы президента сша — 2024