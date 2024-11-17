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В Кремле ответили на вопрос о подготовке разговора Путина и Трампа
В Кремле ответили на вопрос о подготовке разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 17.11.2024
В Кремле ответили на вопрос о подготовке разговора Путина и Трампа
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не готовится, но при необходимости он может быть организован оперативно, заявил... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:51
2024-11-17T12:51
2024-11-17T13:18
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не готовится, но при необходимости он может быть организован оперативно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Нет, пока нет... Но при необходимости это может все очень оперативно быть организовано. Поэтому здесь проблем нет", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в ответ на вопрос о подготовке такого разговора. "Думаю, как только эта необходимость возникнет и они совпадут с двух сторон, понимание необходимости такого общения, оно состоится", — добавил пресс-секретарь российского президента.Видео опубликовано в телеграмм-канале журналиста.
https://ria.ru/20241107/putin-1982456651.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
В Кремле ответили на вопрос о подготовке разговора Путина и Трампа
Песков: разговор Путина и Трампа может быть организован оперативно