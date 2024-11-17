https://ria.ru/20241117/razgovor-1984241396.html

В Кремле ответили на вопрос о подготовке разговора Путина и Трампа

В Кремле ответили на вопрос о подготовке разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 17.11.2024

В Кремле ответили на вопрос о подготовке разговора Путина и Трампа

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не готовится, но при необходимости он может быть организован оперативно, заявил... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T12:51

2024-11-17T12:51

2024-11-17T13:18

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не готовится, но при необходимости он может быть организован оперативно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Нет, пока нет... Но при необходимости это может все очень оперативно быть организовано. Поэтому здесь проблем нет", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в ответ на вопрос о подготовке такого разговора. "Думаю, как только эта необходимость возникнет и они совпадут с двух сторон, понимание необходимости такого общения, оно состоится", — добавил пресс-секретарь российского президента.Видео опубликовано в телеграмм-канале журналиста.

https://ria.ru/20241107/putin-1982456651.html

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Ольга Фомченкова

россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире