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В Кремле ответили на вопрос о подготовке разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 17.11.2024
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12:51 17.11.2024 (обновлено: 13:18 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/razgovor-1984241396.html
В Кремле ответили на вопрос о подготовке разговора Путина и Трампа
В Кремле ответили на вопрос о подготовке разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 17.11.2024
В Кремле ответили на вопрос о подготовке разговора Путина и Трампа
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не готовится, но при необходимости он может быть организован оперативно, заявил... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:51
2024-11-17T13:18
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не готовится, но при необходимости он может быть организован оперативно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Нет, пока нет... Но при необходимости это может все очень оперативно быть организовано. Поэтому здесь проблем нет", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в ответ на вопрос о подготовке такого разговора. "Думаю, как только эта необходимость возникнет и они совпадут с двух сторон, понимание необходимости такого общения, оно состоится", — добавил пресс-секретарь российского президента.Видео опубликовано в телеграмм-канале журналиста.
https://ria.ru/20241107/putin-1982456651.html
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
В Кремле ответили на вопрос о подготовке разговора Путина и Трампа

Песков: разговор Путина и Трампа может быть организован оперативно

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не готовится, но при необходимости он может быть организован оперативно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
"Нет, пока нет... Но при необходимости это может все очень оперативно быть организовано. Поэтому здесь проблем нет", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в ответ на вопрос о подготовке такого разговора.
"Думаю, как только эта необходимость возникнет и они совпадут с двух сторон, понимание необходимости такого общения, оно состоится", — добавил пресс-секретарь российского президента.
Видео опубликовано в телеграмм-канале журналиста.
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