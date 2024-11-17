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В Кремле назвали публикации о разговоре Путина и Трампа газетной уткой - РИА Новости, 17.11.2024
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12:32 17.11.2024 (обновлено: 14:02 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/razgovor-1984240162.html
В Кремле назвали публикации о разговоре Путина и Трампа газетной уткой
В Кремле назвали публикации о разговоре Путина и Трампа газетной уткой - РИА Новости, 17.11.2024
В Кремле назвали публикации о разговоре Путина и Трампа газетной уткой
Слухи о якобы состоявшемся разговоре российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа — это газетная утка, заявил представитель... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:32
2024-11-17T14:02
в мире
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Слухи о якобы состоявшемся разговоре российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа — это газетная утка, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале."Вы знаете, это загадочная история. Само издание утверждает, что они имеют железобетонные подтверждения того, что был этот разговор. И что без этого они бы не давали это сообщение. Соответственно, кто-то им подтвердил с американской стороны. Какие цели преследовал тот, кто подтвердил? Или, может быть, он подтвердил по неопытности, по незнанию? Трудно сказать. Но факт остается фактом. Это является ничем более, чем газетной уткой", — сказал пресс-секретарь.Речь идет о статье в The Washington Post, источники которой утверждают, что Трамп и Путин якобы разговаривали по телефону 7 ноября. Песков уже пояснял, что это не соответствует действительности.По словам пресс-секретаря, какие-то контакты между Россией и США вероятны в будущем, но когда именно это произойдет, сказать невозможно. Сейчас же, добавил Песков, никакого разговора Путина с Трампом не готовится, хотя при необходимости его можно организовать оперативно."Думаю, как только эта необходимость возникнет и они совпадут с двух сторон, понимание необходимости такого общения, оно состоится", — отметил представитель Кремля.На прошлой неделе, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что не имеет ничего против возобновления контактов и не считает зазорным позвонить Трампу. Песков со своей стороны говорил, что теоретически российский лидер может сам связаться с новоизбранным президентом США, но следует посмотреть, как дальше будут развиваться события.
https://ria.ru/20241109/trump-1982486612.html
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в мире, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле назвали публикации о разговоре Путина и Трампа газетной уткой

Песков назвал публикации о разговоре Путина и Трампа газетной уткой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Слухи о якобы состоявшемся разговоре российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа — это газетная утка, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.
"Вы знаете, это загадочная история. Само издание утверждает, что они имеют железобетонные подтверждения того, что был этот разговор. И что без этого они бы не давали это сообщение. Соответственно, кто-то им подтвердил с американской стороны. Какие цели преследовал тот, кто подтвердил? Или, может быть, он подтвердил по неопытности, по незнанию? Трудно сказать. Но факт остается фактом. Это является ничем более, чем газетной уткой", — сказал пресс-секретарь.
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Речь идет о статье в The Washington Post, источники которой утверждают, что Трамп и Путин якобы разговаривали по телефону 7 ноября. Песков уже пояснял, что это не соответствует действительности.
По словам пресс-секретаря, какие-то контакты между Россией и США вероятны в будущем, но когда именно это произойдет, сказать невозможно. Сейчас же, добавил Песков, никакого разговора Путина с Трампом не готовится, хотя при необходимости его можно организовать оперативно.
"Думаю, как только эта необходимость возникнет и они совпадут с двух сторон, понимание необходимости такого общения, оно состоится", — отметил представитель Кремля.
На прошлой неделе, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что не имеет ничего против возобновления контактов и не считает зазорным позвонить Трампу. Песков со своей стороны говорил, что теоретически российский лидер может сам связаться с новоизбранным президентом США, но следует посмотреть, как дальше будут развиваться события.
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