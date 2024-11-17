https://ria.ru/20241117/razgovor-1984240162.html

В Кремле назвали публикации о разговоре Путина и Трампа газетной уткой

В Кремле назвали публикации о разговоре Путина и Трампа газетной уткой - РИА Новости, 17.11.2024

В Кремле назвали публикации о разговоре Путина и Трампа газетной уткой

Слухи о якобы состоявшемся разговоре российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа — это газетная утка, заявил представитель... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T12:32

2024-11-17T12:32

2024-11-17T14:02

в мире

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Слухи о якобы состоявшемся разговоре российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа — это газетная утка, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале."Вы знаете, это загадочная история. Само издание утверждает, что они имеют железобетонные подтверждения того, что был этот разговор. И что без этого они бы не давали это сообщение. Соответственно, кто-то им подтвердил с американской стороны. Какие цели преследовал тот, кто подтвердил? Или, может быть, он подтвердил по неопытности, по незнанию? Трудно сказать. Но факт остается фактом. Это является ничем более, чем газетной уткой", — сказал пресс-секретарь.Речь идет о статье в The Washington Post, источники которой утверждают, что Трамп и Путин якобы разговаривали по телефону 7 ноября. Песков уже пояснял, что это не соответствует действительности.По словам пресс-секретаря, какие-то контакты между Россией и США вероятны в будущем, но когда именно это произойдет, сказать невозможно. Сейчас же, добавил Песков, никакого разговора Путина с Трампом не готовится, хотя при необходимости его можно организовать оперативно."Думаю, как только эта необходимость возникнет и они совпадут с двух сторон, понимание необходимости такого общения, оно состоится", — отметил представитель Кремля.На прошлой неделе, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что не имеет ничего против возобновления контактов и не считает зазорным позвонить Трампу. Песков со своей стороны говорил, что теоретически российский лидер может сам связаться с новоизбранным президентом США, но следует посмотреть, как дальше будут развиваться события.

https://ria.ru/20241109/trump-1982486612.html

https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков