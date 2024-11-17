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Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 17.11.2024
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12:28 17.11.2024 (обновлено: 12:38 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/razgovor-1984239866.html
Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 17.11.2024
Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Трампа
Российская сторона посмотрит, как будет развиваться ситуация с возможным телефонным разговором президента РФ Владимира Путина и избранного президента США... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:28
2024-11-17T12:38
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российская сторона посмотрит, как будет развиваться ситуация с возможным телефонным разговором президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности контактов."Мы посмотрим, как будет развиваться в этом плане ситуация", - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
https://ria.ru/20241108/tramp-1982572173.html
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дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, россия, сша, в мире
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США, В мире
Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Трампа

Песков: возможность разговора Путина и Трампа зависит от развития ситуации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российская сторона посмотрит, как будет развиваться ситуация с возможным телефонным разговором президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности контактов.
"Мы посмотрим, как будет развиваться в этом плане ситуация", - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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8 ноября, 08:00
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампРоссияСШАВ мире
 
 
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