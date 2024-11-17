https://ria.ru/20241117/razgovor-1984239866.html

Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Трампа

Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 17.11.2024

Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Трампа

Российская сторона посмотрит, как будет развиваться ситуация с возможным телефонным разговором президента РФ Владимира Путина и избранного президента США... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T12:28

2024-11-17T12:28

2024-11-17T12:38

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

россия

сша

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российская сторона посмотрит, как будет развиваться ситуация с возможным телефонным разговором президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности контактов."Мы посмотрим, как будет развиваться в этом плане ситуация", - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982572173.html

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дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, россия, сша, в мире