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В Кремле назвали разговор Путина с Шольцем откровенным
В Кремле назвали разговор Путина с Шольцем откровенным - РИА Новости, 17.11.2024
В Кремле назвали разговор Путина с Шольцем откровенным
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца был деловым, детальным и весьма откровенным, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T11:09
2024-11-17T11:09
2024-11-17T11:21
владимир путин
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олаф шольц
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца был деловым, детальным и весьма откровенным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста."Насколько мне известно, это был достаточно деловой разговор, детальный и весьма откровенный по тому как излагалась позиция сторон взаимно", - сказал Песков, комментируя тональность телефонного разговора Путина и Шольца.В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.
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владимир путин, россия, германия, олаф шольц, дмитрий песков, в мире
Владимир Путин, Россия, Германия, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле назвали разговор Путина с Шольцем откровенным
Песков заявил, что разговор Путина с Шольцем был детальным и весьма откровенным