https://ria.ru/20241117/razgovor-1984233854.html

В Кремле назвали разговор Путина с Шольцем откровенным

В Кремле назвали разговор Путина с Шольцем откровенным - РИА Новости, 17.11.2024

В Кремле назвали разговор Путина с Шольцем откровенным

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца был деловым, детальным и весьма откровенным, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T11:09

2024-11-17T11:09

2024-11-17T11:21

владимир путин

россия

германия

олаф шольц

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца был деловым, детальным и весьма откровенным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста."Насколько мне известно, это был достаточно деловой разговор, детальный и весьма откровенный по тому как излагалась позиция сторон взаимно", - сказал Песков, комментируя тональность телефонного разговора Путина и Шольца.В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.

https://ria.ru/20241117/sholts-1984229205.html

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владимир путин, россия, германия, олаф шольц, дмитрий песков, в мире