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ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Курской и Брянской областями
ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Курской и Брянской областями - РИА Новости, 17.11.2024
ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Курской и Брянской областями
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью и два - над Брянской, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T19:31
2024-11-17T19:31
2024-11-17T19:44
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью и два - над Брянской, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."С 16.40 до 18.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241117/minoborony-1984273158.html
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брянская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область
Брянская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область
ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Курской и Брянской областями
Минобороны: ПВО сбила три дрона ВСУ над Курской и два над Брянской областями