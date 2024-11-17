https://ria.ru/20241117/pvo-1984280577.html

ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Курской и Брянской областями

ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Курской и Брянской областями - РИА Новости, 17.11.2024

ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Курской и Брянской областями

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью и два - над Брянской, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T19:31

2024-11-17T19:31

2024-11-17T19:44

брянская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

курская область

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью и два - над Брянской, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."С 16.40 до 18.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241117/minoborony-1984273158.html

брянская область

россия

курская область

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брянская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область