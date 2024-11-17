https://ria.ru/20241117/pvo-1984275446.html

Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024

Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

Украинский дрон уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T18:23

2024-11-17T18:23

2024-11-17T18:27

брянская область

вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

александр богомаз

безопасность

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинский дрон уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241115/seti-1984051538.html

брянская область

россия

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брянская область, вооруженные силы украины, россия, александр богомаз, безопасность