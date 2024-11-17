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Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ
Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024
Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ
Украинский дрон уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T18:23
2024-11-17T18:23
2024-11-17T18:27
брянская область
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
александр богомаз
безопасность
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинский дрон уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область, вооруженные силы украины, россия, александр богомаз, безопасность
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Безопасность
Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ
Богомаз: ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью, никто не пострадал