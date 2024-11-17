https://ria.ru/20241117/pvo-1984273449.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ
Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ
Российские средства ПВО около 17.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T18:00
2024-11-17T18:00
2024-11-17T18:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО около 17.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Семнадцатого ноября около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241117/bars-1984265851.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ
Минобороны: ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью