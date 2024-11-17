https://ria.ru/20241117/pvo-1984258984.html
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 17.11.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью
Российские средства ПВО около 14.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T15:52
2024-11-17T15:52
2024-11-17T15:56
курская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО около 14.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Семнадцатого ноября около 14.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241117/svo-1984247931.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью
Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА над территорией Курской области