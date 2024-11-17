https://ria.ru/20241117/prazdnik-1983796263.html

Какой сегодня праздник в России и в мире: что отмечают 17 ноября

Какой сегодня праздник: что отмечают 17 ноября в России и в мире по календарю

Какой сегодня праздник в России и в мире: что отмечают 17 ноября

17 ноября 2024 года в России и в мире отмечается несколько праздников: день участкового, международные дни студентов и недоношенных детей. Какой сегодня... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T06:00

2024-11-17T06:00

2024-11-17T06:00

праздники

религиозные праздники

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. 17 ноября 2024 года в России и в мире отмечается несколько праздников: день участкового, международные дни студентов и недоношенных детей. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, международный, церковный. Что в этот день можно делать и что нельзя по народным поверьям, - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в России17 ноября в нашей стране принимают поздравления участковые полицейские, а в народе вспоминают священномучеников Ермея и Никандра. Расскажем, какие праздники еще приходятся на этот день и кого поздравлять с днем ангела.Профессиональный праздникЕжегодно в России 17 ноября свой профессиональный праздник отмечают участковые уполномоченные полиции. Дата установлена приказом Министерства внутренних дел РФ № 868 от 6 сентября 2002 года и выбрана не случайно, именно в этот день в 2023 году Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил “Инструкцию участковому надзирателю”, которая положила начало формированию этой должности.Церковный праздник17 ноября православные христиане чтут память:Прп. Иоанни́кия Великого (846)сщмчч. Ника́ндра, епископа Ми́рского, и Ерме́я, пресвитера (I)Прп. Мерку́рия Печерского, в Дальних пещерах (XIV)прп. Ника́ндра Городноезе́рского (XVI)блж. Си́мона, Христа ради юродивого, Юрьеве́цкого (1584)Исп. Николая Виноградова, пресвитера (1931), прмц. Евгении (Лысовой), монахини (1935), сщмч. Алекса́ндра Петропавловского, пресвитера (1937),сщмч. Исмаи́ла Базилевского, пресвитера (1941)Народный праздникВ народе 17 ноября называли Ереминым днем. Так как церковь вспоминала о священномучениках Ермее и Никандре, которые были казнены за веру в 1 веке. Считалось, что на Ерему не стоит выходить из дома, иначе можно встретить нечистую силу и навлечь на себя неприятности. Погода в этот день чаще всего была соответствующей: “По-за порогу крутит, мутит, беспутит”.Какой сегодня праздник в миреМеждународный день студентов. Учрежден в 1941 году, но широко отмечаться стал с 1946-го. В сентябре 1939 года чешские студенты организовали демонстрацию в честь образования Чехословацкого государства. Страна в это время была оккупирована фашистами, во время разгона мероприятия был убит студент медицинского факультета, похороны которого переросли в волну протеста. В результате более тысячи молодых людей были заключены в концлагерь, девять человек расстреляны, а все высшие учебные заведения страны закрыты.Международный день недоношенных детей. Учрежден в 2009 году для привлечения внимания общественности к проблеме. 17 ноября 2009 года два профессора университетской клиники в Вене на площади Святого Михаила запустили в небо 500 белых шаров (по числу малышей, родившихся раньше срока в этот год в городе). На следующий год праздник прошел уже в 12 странах.Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН выпустила резолюцию, в которой объявила каждое третье воскресенье ноября днем памяти всех, кто пострадал в ДТП. Цель - почтить память погибших и напомнить о том, как важно соблюдать правила дорожного движения.Памятные даты в истории1869 - Суэцкий канал был официально открыт для судоходства.1880 - степень бакалавра искусства в Лондонском университете получили первые три женщины.1930 -тема конференции по экономическим вопросам в Женеве - мировая депрессия.1933 - США признали СССР и восстановили с ним торговые отношения.1948 - крейсер “Аврора” был установлен на вечную стоянку у Петроградской набережной на Большой Невке.1953 - был открыт доступ в мавзолей Ленина - Сталина.1978 - В Советском Союзе прошли успешные испытания нейтронной бомбы.2003 - Русская православная церковь разорвала отношения с Епископальной церковью США из-за посвящения в епископы лица нетрадиционной ориентации.2019 - в Китае выявлен первый больной Covid-19.Именины17 ноября день ангела отмечают: Александр, Ян, Николай, Степан, Иван, Григорий, Илья, Евгения, Порфирий, Симон, Исмаил.

https://ria.ru/20241104/noyabr-1822919975.html

https://ria.ru/20241114/kanikuly-1890956524.html

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праздники, религиозные праздники, россия