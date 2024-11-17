https://ria.ru/20241117/pozhar-1984275781.html
При пожаре в Ростовской области погибли два ребенка
При пожаре в Ростовской области погибли два ребенка - РИА Новости, 17.11.2024
При пожаре в Ростовской области погибли два ребенка
Следователи завели уголовное дело после гибели двух детей 2020-го и 2022-го годов рождения в результате пожара в частном доме в городе Сальске Ростовской... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T18:27
2024-11-17T18:27
2024-11-17T18:27
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели двух детей 2020-го и 2022-го годов рождения в результате пожара в частном доме в городе Сальске Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Уточняется, что 17 ноября в ведомство поступило сообщение о том, что после тушения пожара в частном домовладении в городе Сальске Ростовской области обнаружены тела двух малолетних детей 2020-го и 2022-го годов рождения с признаками отравления продуктами горения. "С целью установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. В Telegram-канале прокуратуры Ростовской области, в свою очередь, сообщается, что ведомство организовало проверку в связи с пожаром. На место происшествия выехал городской прокурор Александр Предко. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, добавили в прокуратуре.
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происшествия, ростовская область, сальск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Сальск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в Ростовской области погибли два ребенка
СК завел дело после гибели двух детей при пожаре в частном доме под Ростовом
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости.
Следователи завели уголовное дело после гибели двух детей 2020-го и 2022-го годов рождения в результате пожара в частном доме в городе Сальске Ростовской области, сообщили в пресс-службе
СУСК РФ по региону.
Уточняется, что 17 ноября в ведомство поступило сообщение о том, что после тушения пожара в частном домовладении в городе Сальске Ростовской области обнаружены тела двух малолетних детей 2020-го и 2022-го годов рождения с признаками отравления продуктами горения.
"С целью установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале прокуратуры Ростовской области, в свою очередь, сообщается, что ведомство организовало проверку в связи с пожаром. На место происшествия выехал городской прокурор Александр Предко. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, добавили в прокуратуре.