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При пожаре в Ростовской области погибли два ребенка - РИА Новости, 17.11.2024
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18:27 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/pozhar-1984275781.html
При пожаре в Ростовской области погибли два ребенка
При пожаре в Ростовской области погибли два ребенка - РИА Новости, 17.11.2024
При пожаре в Ростовской области погибли два ребенка
Следователи завели уголовное дело после гибели двух детей 2020-го и 2022-го годов рождения в результате пожара в частном доме в городе Сальске Ростовской... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T18:27
2024-11-17T18:27
происшествия
ростовская область
сальск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели двух детей 2020-го и 2022-го годов рождения в результате пожара в частном доме в городе Сальске Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Уточняется, что 17 ноября в ведомство поступило сообщение о том, что после тушения пожара в частном домовладении в городе Сальске Ростовской области обнаружены тела двух малолетних детей 2020-го и 2022-го годов рождения с признаками отравления продуктами горения. "С целью установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. В Telegram-канале прокуратуры Ростовской области, в свою очередь, сообщается, что ведомство организовало проверку в связи с пожаром. На место происшествия выехал городской прокурор Александр Предко. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, добавили в прокуратуре.
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происшествия, ростовская область, сальск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Сальск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в Ростовской области погибли два ребенка

СК завел дело после гибели двух детей при пожаре в частном доме под Ростовом

© Фото : СУ СК России по Ростовской области/ВКонтактеПоследствия пожара в Сальске Ростовской области
Последствия пожара в Сальске Ростовской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Фото : СУ СК России по Ростовской области/ВКонтакте
Последствия пожара в Сальске Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели двух детей 2020-го и 2022-го годов рождения в результате пожара в частном доме в городе Сальске Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Уточняется, что 17 ноября в ведомство поступило сообщение о том, что после тушения пожара в частном домовладении в городе Сальске Ростовской области обнаружены тела двух малолетних детей 2020-го и 2022-го годов рождения с признаками отравления продуктами горения.
"С целью установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале прокуратуры Ростовской области, в свою очередь, сообщается, что ведомство организовало проверку в связи с пожаром. На место происшествия выехал городской прокурор Александр Предко. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, добавили в прокуратуре.
Ликвидация пожара в цехе по производству детских площадок в Таганроге Ростовской области. 6 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В Таганроге потушили пожар в цеху по производству детских площадок
6 ноября, 16:25
 
ПроисшествияРостовская областьСальскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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