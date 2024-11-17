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В Новосибирской области завели дело после пожара, где погибли пять человек - РИА Новости, 17.11.2024
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08:55 17.11.2024 (обновлено: 09:29 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/pozhar-1984222124.html
В Новосибирской области завели дело после пожара, где погибли пять человек
В Новосибирской области завели дело после пожара, где погибли пять человек - РИА Новости, 17.11.2024
В Новосибирской области завели дело после пожара, где погибли пять человек
Следователи СК в рамках возбужденного уголовного дела выясняют причину пожара с гибелью женщины и четверых детей в частном доме в селе Новоселье Новосибирской... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T08:55
2024-11-17T09:29
происшествия
россия
новосибирская область
купинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 17 ноя – РИА Новости. Следователи СК в рамках возбужденного уголовного дела выясняют причину пожара с гибелью женщины и четверых детей в частном доме в селе Новоселье Новосибирской области, сообщает в воскресенье СУСК по региону. Ранее в МЧС РФ сообщали, что рано утром в воскресенье селе Новоселье Купинского района загорелся частный жилой дом, в котором проживала многодетная семья. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли самостоятельно выбраться. В доме остались мать и четверо детей. К сожалению, все они погибли. Отец в тяжелом состоянии госпитализирован. "Возбуждено уголовное дело о гибели на пожаре пятерых человек в том числе четырех несовершеннолетних детей, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении. По данным следствия, рано утром 17 ноября 2024 года загорелся дом, в котором находились восемь человек. Установлено, что при пожаре погибли женщина и четверо детей от шести до двенадцати лет. Отец и двое сыновей 13 и 14 лет смогли самостоятельно покинуть горящее жилье. Отец в тяжелом состоянии госпитализирован. "Следователи совместно с сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия, совместно со специалистами изъяли предметы и образцы веществ, по которым назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания", - сообщили в следственном управлении. В ГУМЧС по Новосибирской области в свою очередь сообщили, что на место происшествия следует начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. Психологи МЧС России оказывают помощь выжившим детям, а также их родственникам и соседям.
https://ria.ru/20241028/pozhar-1980428440.html
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россия
новосибирская область
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происшествия, россия, новосибирская область, купинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Купинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирской области завели дело после пожара, где погибли пять человек

СК выясняет причину пожара в доме в селе Новоселье, где погибли мать и 4 детей

© СУ СК России по Новосибирской области/TelegramПоследствия пожара в Купинском районе в Новосибирской области
Последствия пожара в Купинском районе в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© СУ СК России по Новосибирской области/Telegram
Последствия пожара в Купинском районе в Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 17 ноя – РИА Новости. Следователи СК в рамках возбужденного уголовного дела выясняют причину пожара с гибелью женщины и четверых детей в частном доме в селе Новоселье Новосибирской области, сообщает в воскресенье СУСК по региону.
Ранее в МЧС РФ сообщали, что рано утром в воскресенье селе Новоселье Купинского района загорелся частный жилой дом, в котором проживала многодетная семья. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли самостоятельно выбраться. В доме остались мать и четверо детей. К сожалению, все они погибли. Отец в тяжелом состоянии госпитализирован.
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"Возбуждено уголовное дело о гибели на пожаре пятерых человек в том числе четырех несовершеннолетних детей, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, рано утром 17 ноября 2024 года загорелся дом, в котором находились восемь человек. Установлено, что при пожаре погибли женщина и четверо детей от шести до двенадцати лет. Отец и двое сыновей 13 и 14 лет смогли самостоятельно покинуть горящее жилье. Отец в тяжелом состоянии госпитализирован.
«
"Следователи совместно с сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия, совместно со специалистами изъяли предметы и образцы веществ, по которым назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания", - сообщили в следственном управлении.
В ГУМЧС по Новосибирской области в свою очередь сообщили, что на место происшествия следует начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. Психологи МЧС России оказывают помощь выжившим детям, а также их родственникам и соседям.
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ПроисшествияРоссияНовосибирская областьКупинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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