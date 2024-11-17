https://ria.ru/20241117/pozhar-1984222124.html

В Новосибирской области завели дело после пожара, где погибли пять человек

В Новосибирской области завели дело после пожара, где погибли пять человек - РИА Новости, 17.11.2024

В Новосибирской области завели дело после пожара, где погибли пять человек

Следователи СК в рамках возбужденного уголовного дела выясняют причину пожара с гибелью женщины и четверых детей в частном доме в селе Новоселье Новосибирской... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T08:55

2024-11-17T08:55

2024-11-17T09:29

происшествия

россия

новосибирская область

купинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 17 ноя – РИА Новости. Следователи СК в рамках возбужденного уголовного дела выясняют причину пожара с гибелью женщины и четверых детей в частном доме в селе Новоселье Новосибирской области, сообщает в воскресенье СУСК по региону. Ранее в МЧС РФ сообщали, что рано утром в воскресенье селе Новоселье Купинского района загорелся частный жилой дом, в котором проживала многодетная семья. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли самостоятельно выбраться. В доме остались мать и четверо детей. К сожалению, все они погибли. Отец в тяжелом состоянии госпитализирован. "Возбуждено уголовное дело о гибели на пожаре пятерых человек в том числе четырех несовершеннолетних детей, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении. По данным следствия, рано утром 17 ноября 2024 года загорелся дом, в котором находились восемь человек. Установлено, что при пожаре погибли женщина и четверо детей от шести до двенадцати лет. Отец и двое сыновей 13 и 14 лет смогли самостоятельно покинуть горящее жилье. Отец в тяжелом состоянии госпитализирован. "Следователи совместно с сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия, совместно со специалистами изъяли предметы и образцы веществ, по которым назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания", - сообщили в следственном управлении. В ГУМЧС по Новосибирской области в свою очередь сообщили, что на место происшествия следует начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. Психологи МЧС России оказывают помощь выжившим детям, а также их родственникам и соседям.

https://ria.ru/20241028/pozhar-1980428440.html

https://ria.ru/20241022/pozhar-1979238735.html

россия

новосибирская область

купинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, новосибирская область, купинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)