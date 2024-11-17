https://ria.ru/20241117/pozhar-1984214911.html

В Новосибирской области при пожаре погибли мать и четверо детей

В Новосибирской области при пожаре погибли мать и четверо детей - РИА Новости, 17.11.2024

В Новосибирской области при пожаре погибли мать и четверо детей

Мать и четверо детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области, еще один человек госпитализирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T06:25

2024-11-17T06:25

2024-11-17T09:29

происшествия

новосибирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мать и четверо детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области, еще один человек госпитализирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."В Новосибирской области на пожаре погибли мать и четверо детей. В селе Новоселье Купинского района загорелся частный жилой дом, в котором проживала многодетная семья. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли самостоятельно выбраться. В доме остались мать и четверо детей. К сожалению, все они погибли. Отец в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в сообщении.Пожар потушен на 80 квадратных метрах, на месте работает психолог МЧС России, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241116/pozhar-1984192732.html

новосибирская область

россия

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происшествия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия