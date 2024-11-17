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В Новосибирской области при пожаре погибли мать и четверо детей - РИА Новости, 17.11.2024
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06:25 17.11.2024 (обновлено: 09:29 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/pozhar-1984214911.html
В Новосибирской области при пожаре погибли мать и четверо детей
В Новосибирской области при пожаре погибли мать и четверо детей - РИА Новости, 17.11.2024
В Новосибирской области при пожаре погибли мать и четверо детей
Мать и четверо детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области, еще один человек госпитализирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T06:25
2024-11-17T09:29
происшествия
новосибирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мать и четверо детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области, еще один человек госпитализирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."В Новосибирской области на пожаре погибли мать и четверо детей. В селе Новоселье Купинского района загорелся частный жилой дом, в котором проживала многодетная семья. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли самостоятельно выбраться. В доме остались мать и четверо детей. К сожалению, все они погибли. Отец в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в сообщении.Пожар потушен на 80 квадратных метрах, на месте работает психолог МЧС России, добавили в ведомстве.
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новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Новосибирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Новосибирской области при пожаре погибли мать и четверо детей

При пожаре в частном доме в Новосибирской области погибли мать и четверо детей

© СУ СК России по Новосибирской области/TelegramПоследствия пожара в Купинском районе в Новосибирской области
Последствия пожара в Купинском районе в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© СУ СК России по Новосибирской области/Telegram
Последствия пожара в Купинском районе в Новосибирской области
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мать и четверо детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области, еще один человек госпитализирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
"В Новосибирской области на пожаре погибли мать и четверо детей. В селе Новоселье Купинского района загорелся частный жилой дом, в котором проживала многодетная семья. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли самостоятельно выбраться. В доме остались мать и четверо детей. К сожалению, все они погибли. Отец в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в сообщении.
Пожар потушен на 80 квадратных метрах, на месте работает психолог МЧС России, добавили в ведомстве.
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