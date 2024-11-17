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В Краснодарском крае полиция проверяет школьников, избивших одноклассника - РИА Новости, 17.11.2024
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16:21 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/politsiya-1984263193.html
В Краснодарском крае полиция проверяет школьников, избивших одноклассника
В Краснодарском крае полиция проверяет школьников, избивших одноклассника - РИА Новости, 17.11.2024
В Краснодарском крае полиция проверяет школьников, избивших одноклассника
Полицейские разбираются в конфликте, который произошел между школьниками в Гулькевичском районе Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T16:21
2024-11-17T16:21
происшествия
гулькевичский район
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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СОЧИ, 17 ноя – РИА Новости. Полицейские разбираются в конфликте, который произошел между школьниками в Гулькевичском районе Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по региону. Сообщение о потасовке между подростками поступило в дежурную часть отдела МВД по Гулькевичском району 16 ноября. Информация с видеозаписью, на которой подростки бьют школьника и заставляют его извиняться на коленях, также распространилась в социальных сетях, уточняют правоохранители. В полиции установили, что мальчики учатся в одной из общеобразовательных школ Гулькевичского района. "По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, в том числе рассмотрен вопрос о постановке участников конфликта на профилактический учёт", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241115/sk-1983899978.html
гулькевичский район
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происшествия, гулькевичский район, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Гулькевичский район, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Краснодарском крае полиция проверяет школьников, избивших одноклассника

МВД по Краснодарскому краю проверяет избивших одноклассника школьников

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СОЧИ, 17 ноя – РИА Новости. Полицейские разбираются в конфликте, который произошел между школьниками в Гулькевичском районе Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.
Сообщение о потасовке между подростками поступило в дежурную часть отдела МВД по Гулькевичском району 16 ноября. Информация с видеозаписью, на которой подростки бьют школьника и заставляют его извиняться на коленях, также распространилась в социальных сетях, уточняют правоохранители. В полиции установили, что мальчики учатся в одной из общеобразовательных школ Гулькевичского района.
"По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, в том числе рассмотрен вопрос о постановке участников конфликта на профилактический учёт", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияГулькевичский районКраснодарский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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