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Директор экс-солиста "На-На" назвал дату похорон артиста
Директор экс-солиста "На-На" назвал дату похорон артиста - РИА Новости, 17.11.2024
Директор экс-солиста "На-На" назвал дату похорон артиста
Прощание и похороны экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина состоятся 19 ноября, о месте будет известно позднее, сообщил РИА Новости концертный директор... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T18:38
2024-11-17T18:38
2024-11-17T22:00
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Прощание и похороны экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина состоятся 19 ноября, о месте будет известно позднее, сообщил РИА Новости концертный директор вокалиста Александр Зыкин. Ранее жена Левкина сообщила о том, что артист скончался в возрасте 57 лет. "Прощание и похороны пройдут 19 ноября. О месте сообщим позднее", — сказал собеседник агентства. Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. С шести лет занимался музыкой. Его карьера в группе "На-На" началась с кастинга, который проводил продюсер Бари Алибасов в 1989 году, и продолжалась до 1998 года. После ухода из группы Левкин записал сольный альбом и создал группу "Кеды" вместе с Вячеславом Качиным. Кроме того, он участвовал в телевизионных проектах "Точь-в-точь" на Первом канале и "Суперстар! Возвращение" на НТВ.
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москва, владимир левкин, бари алибасов, на-на, нтв (телеканал), общество
Москва, Владимир Левкин, Бари Алибасов, На-На, НТВ (телеканал), Общество
Директор экс-солиста "На-На" назвал дату похорон артиста
Похороны экс-солиста группы "На-На" Левкина пройдут 19 ноября