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На Урале отправили под домашний арест подростка, пнувшего с разбега девочку - РИА Новости, 17.11.2024
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16:59 17.11.2024 (обновлено: 17:00 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/podrostok-1984267578.html
На Урале отправили под домашний арест подростка, пнувшего с разбега девочку
На Урале отправили под домашний арест подростка, пнувшего с разбега девочку - РИА Новости, 17.11.2024
На Урале отправили под домашний арест подростка, пнувшего с разбега девочку
Подростка, ударившего в живот девочку в школе в Нижних Сергах Свердловской области, отправили под домашний арест до 15 января 2025 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T16:59
2024-11-17T17:00
происшествия
россия
нижние серги
свердловская область
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Подростка, ударившего в живот девочку в школе в Нижних Сергах Свердловской области, отправили под домашний арест до 15 января 2025 года, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Ранее СМИ распространили видео, на котором заметно, как подросток разбежался и пнул школьницу, стоявшую у окна. На видеозаписи слышно, как до этого его подначивала другая учащаяся. Как уточняло региональное управление СК РФ, инцидент случился 11 ноября. По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статья 213 УК РФ), позже подростку предъявили обвинение и задержали. Следователи также завели уголовное дело о халатности. "Нижнесергинский районный суд избрал меру пресечения 14-летнему подростку, пнувшему школьницу в грудную клетку. Мера пресечения – домашний арест по 15 января 2025 года", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241029/arest-1980676736.html
россия
нижние серги
свердловская область
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происшествия, россия, нижние серги, свердловская область, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижние Серги, Свердловская область, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале отправили под домашний арест подростка, пнувшего с разбега девочку

В Нижних Сергах отправили под домашний арест подростка, пнувшего в живот девочку

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Подростка, ударившего в живот девочку в школе в Нижних Сергах Свердловской области, отправили под домашний арест до 15 января 2025 года, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Ранее СМИ распространили видео, на котором заметно, как подросток разбежался и пнул школьницу, стоявшую у окна. На видеозаписи слышно, как до этого его подначивала другая учащаяся. Как уточняло региональное управление СК РФ, инцидент случился 11 ноября. По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статья 213 УК РФ), позже подростку предъявили обвинение и задержали. Следователи также завели уголовное дело о халатности.
"Нижнесергинский районный суд избрал меру пресечения 14-летнему подростку, пнувшему школьницу в грудную клетку. Мера пресечения – домашний арест по 15 января 2025 года", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияНижние СергиСвердловская областьСвердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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