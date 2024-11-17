https://ria.ru/20241117/podrostok-1984267578.html

На Урале отправили под домашний арест подростка, пнувшего с разбега девочку

На Урале отправили под домашний арест подростка, пнувшего с разбега девочку - РИА Новости, 17.11.2024

На Урале отправили под домашний арест подростка, пнувшего с разбега девочку

Подростка, ударившего в живот девочку в школе в Нижних Сергах Свердловской области, отправили под домашний арест до 15 января 2025 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T16:59

2024-11-17T16:59

2024-11-17T17:00

происшествия

россия

нижние серги

свердловская область

свердловский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Подростка, ударившего в живот девочку в школе в Нижних Сергах Свердловской области, отправили под домашний арест до 15 января 2025 года, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Ранее СМИ распространили видео, на котором заметно, как подросток разбежался и пнул школьницу, стоявшую у окна. На видеозаписи слышно, как до этого его подначивала другая учащаяся. Как уточняло региональное управление СК РФ, инцидент случился 11 ноября. По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статья 213 УК РФ), позже подростку предъявили обвинение и задержали. Следователи также завели уголовное дело о халатности. "Нижнесергинский районный суд избрал меру пресечения 14-летнему подростку, пнувшему школьницу в грудную клетку. Мера пресечения – домашний арест по 15 января 2025 года", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241029/arest-1980676736.html

россия

нижние серги

свердловская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, нижние серги, свердловская область, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)