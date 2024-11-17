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Песков прокомментировал срыв встречи Путина и Трампа в 2017 году
Песков прокомментировал срыв встречи Путина и Трампа в 2017 году - РИА Новости, 17.11.2024
Песков прокомментировал срыв встречи Путина и Трампа в 2017 году
Иногда происходят очень динамичные события и лидеры государств оперативно принимают решения об изменении своего графика, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T15:51
2024-11-17T15:51
2024-11-17T15:51
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноя - РИА Новости. Иногда происходят очень динамичные события и лидеры государств оперативно принимают решения об изменении своего графика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в комментарии о несостоявшейся полноформатной встре президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа в 2017 году. "Иногда динамичные очень происходят события, и лидеры зачастую очень оперативно принимают решения об изменении графика при необходимости", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину. США в 2017 году инициировали полноформатную встречу лидеров РФ и США на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, затем американская сторона ее отменила. В итоге Путин и Трамп смогли побеседовать "на ногах". Во время пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам Путин заявил, что полноформатные переговоры с Трампом не состоялись из-за несовпадения графиков президентов и "определенных формальностей протокола".
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Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Выборы президента США — 2024, В мире
Песков прокомментировал срыв встречи Путина и Трампа в 2017 году
Песков объяснил срыв встречи Путина и Трампа в 2017 году сменой графика