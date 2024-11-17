Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал срыв встречи Путина и Трампа в 2017 году - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/peskov-1984258582.html
Песков прокомментировал срыв встречи Путина и Трампа в 2017 году
Песков прокомментировал срыв встречи Путина и Трампа в 2017 году - РИА Новости, 17.11.2024
Песков прокомментировал срыв встречи Путина и Трампа в 2017 году
Иногда происходят очень динамичные события и лидеры государств оперативно принимают решения об изменении своего графика, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T15:51
2024-11-17T15:51
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
выборы президента сша — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноя - РИА Новости. Иногда происходят очень динамичные события и лидеры государств оперативно принимают решения об изменении своего графика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в комментарии о несостоявшейся полноформатной встре президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа в 2017 году. "Иногда динамичные очень происходят события, и лидеры зачастую очень оперативно принимают решения об изменении графика при необходимости", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину. США в 2017 году инициировали полноформатную встречу лидеров РФ и США на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, затем американская сторона ее отменила. В итоге Путин и Трамп смогли побеседовать "на ногах". Во время пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам Путин заявил, что полноформатные переговоры с Трампом не состоялись из-за несовпадения графиков президентов и "определенных формальностей протокола".
https://ria.ru/20241117/trump-1984243246.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024, в мире
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Выборы президента США — 2024, В мире
Песков прокомментировал срыв встречи Путина и Трампа в 2017 году

Песков объяснил срыв встречи Путина и Трампа в 2017 году сменой графика

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноя - РИА Новости. Иногда происходят очень динамичные события и лидеры государств оперативно принимают решения об изменении своего графика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в комментарии о несостоявшейся полноформатной встре президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа в 2017 году.
"Иногда динамичные очень происходят события, и лидеры зачастую очень оперативно принимают решения об изменении графика при необходимости", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.
США в 2017 году инициировали полноформатную встречу лидеров РФ и США на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, затем американская сторона ее отменила. В итоге Путин и Трамп смогли побеседовать "на ногах". Во время пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам Путин заявил, что полноформатные переговоры с Трампом не состоялись из-за несовпадения графиков президентов и "определенных формальностей протокола".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
В Кремле прокомментировали формирование Трампом новой администрации
Вчера, 13:12
 
ПолитикаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВыборы президента США — 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала