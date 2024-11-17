https://ria.ru/20241117/peskov-1984251844.html

Песков призвал не обольщаться насчет будущей политики Трампа

Песков призвал не обольщаться насчет будущей политики Трампа - РИА Новости, 17.11.2024

Песков призвал не обольщаться насчет будущей политики Трампа

У избранного президента США Дональда Трампа в ходе второго срока будут меньше связаны руки, но обольщаться по поводу его политики в отношении России было бы... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T15:00

2024-11-17T15:00

2024-11-17T15:00

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сша

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. У избранного президента США Дональда Трампа в ходе второго срока будут меньше связаны руки, но обольщаться по поводу его политики в отношении России было бы "политической близорукостью", каким будет наследство предыдущей администрации станет ясно после инаугурации, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас будет у Трампа, скорее всего, другая ситуация. Под контролем республиканцев и сенат, и конгресс, то есть ситуация другая, у него будут менее связаны руки. Но, с другой стороны, какое будет окончательно наследство администрации демократов, это мы посмотрим 20 января", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". При этом он уверен, что заранее обольщаться насчет будущей политики Трампа не следует. "Ни в коем случае, нет. Это абсолютно такая политическая близорукость", - подчеркнул представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20241117/trump-1984243246.html

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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024, в мире