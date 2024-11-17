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Песков рассказал об отношениях России и США при первом президентстве Трампа

Песков рассказал об отношениях России и США при первом президентстве Трампа - РИА Новости, 17.11.2024

Песков рассказал об отношениях России и США при первом президентстве Трампа

Четыре года первого президентства Дональда Трампа были противоречивы в плане развития отношений РФ и США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T14:50

2024-11-17T14:50

2024-11-17T14:50

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Четыре года первого президентства Дональда Трампа были противоречивы в плане развития отношений РФ и США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Уж слишком противоречивы были эти четыре года предыдущего президентства Трампа в контексте наших двусторонних отношений. С одной стороны, было достаточно интенсивное общение двух лидеров", - сказал Песков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину. По словам пресс-секретаря главы государства, за 4 года президентства Трампа состоялось 19 телефонных разговоров и 6 личных встреч между двумя лидерами. "Будучи уже президентом, Трамп неоднократно говорил: "Мы поладим с Путиным, мы выстроим и поставим на благоприятный режим наши двусторонние отношения с русскими", - отметил Песков. Однако, по его словам, Трамп не смог выйти из основного посыла на стратегическое сдерживание России, который был начат в свое время президентом США Бараком Обамой. "На протяжении четырех лет, несмотря на глубокие противоречия, мы вели экспертные контакты и по Сирии, и по Ближнему Востоку. Удалось возобновить, несмотря тоже на противоречия, работу совместной группы по вопросам борьбы с терроризмом. Это хорошее достижение", - подчеркнул Песков. Он указал на то, что между странами хорошо развивалась торговля, а товарооборот составил почти 30 миллиардов долларов, что неплохо. Но именно при Трампе Конгресс официально признал Россию противником США, добавил Песков. "Это вот знаменитый закон о противодействии санкциями противникам США. То есть они назвали нас врагом. Официально", - отметил он. Также он напомнил, что при Трампе были введены ограничения на различные банковские операции и осуществлены абсолютно незаконные захваты российских объектов дипломатической собственности. "И с одной стороны мы возобновили диалог по стратегическим вопросам. Что может быть важнее? Мы возобновили диалог, были первые попытки, и процесс пошел. И при этом США одновременно при Трампе допускают шаги, которые идут просто на слом системе стратегической стабильности. Они выходят из договора по ракетам малой и средней дальности", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982572173.html

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сша, россия, сирия, дональд трамп, дмитрий песков, павел зарубин, выборы президента сша — 2024, в мире