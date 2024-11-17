Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал перспективы контактов между Россией и США - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 17.11.2024 (обновлено: 13:10 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/peskov-1984242942.html
Песков прокомментировал перспективы контактов между Россией и США
Песков прокомментировал перспективы контактов между Россией и США - РИА Новости, 17.11.2024
Песков прокомментировал перспективы контактов между Россией и США
Какие-то контакты США и России состоятся, когда - предположить пока невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T13:08
2024-11-17T13:10
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Какие-то контакты США и России состоятся, когда - предположить пока невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в его Telegram-канале."Мы посмотрим, как будет развиваться в этом плане ситуация. Какие-то контакты, можно ожидать, состоятся. Когда это будет - предположить невозможно", - сказал Песков, комментируя перспективы телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом.
https://ria.ru/20241110/trump-1982925367.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Песков прокомментировал перспективы контактов между Россией и США

Песков допустил возможность контактов между Россией и США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Какие-то контакты США и России состоятся, когда - предположить пока невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в его Telegram-канале.
"Мы посмотрим, как будет развиваться в этом плане ситуация. Какие-то контакты, можно ожидать, состоятся. Когда это будет - предположить невозможно", - сказал Песков, комментируя перспективы телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
В Кремле ответили на вопрос, дадут ли Трампу работать с Россией
10 ноября, 14:06
 
РоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала