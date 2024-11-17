https://ria.ru/20241117/peskov-1984242942.html
Песков прокомментировал перспективы контактов между Россией и США
Песков прокомментировал перспективы контактов между Россией и США - РИА Новости, 17.11.2024
Песков прокомментировал перспективы контактов между Россией и США
Какие-то контакты США и России состоятся, когда - предположить пока невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T13:08
2024-11-17T13:08
2024-11-17T13:10
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Какие-то контакты США и России состоятся, когда - предположить пока невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в его Telegram-канале."Мы посмотрим, как будет развиваться в этом плане ситуация. Какие-то контакты, можно ожидать, состоятся. Когда это будет - предположить невозможно", - сказал Песков, комментируя перспективы телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом.
https://ria.ru/20241110/trump-1982925367.html
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Песков прокомментировал перспективы контактов между Россией и США
Песков допустил возможность контактов между Россией и США